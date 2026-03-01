Spari ad Austin in Texas con morti e feriti, FBI valuta la pista terrorismo: la felpa inneggiava ad "Allah"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Spari nella notte ad Austin, in Texas, dove un uomo armato ha fatto irruzione in una birreria causando 2 morti e 14 feriti, di cui almeno 3 versano in condizioni gravi. Morto anche l’aggressore, che ha aperto il fuoco contro i clienti del locale prima di essere neutralizzato dalle forze dell’ordine intervenute sul posto. L’attentatore è stato identificato nel 53enne di origine senegalese Ndiaga Diagne. Avrebbe espresso opinioni pro-Iran.

Spari in Texas, pista terrorismo

L’FBI ha aperto un’indagine per verificare un possibile movente di matrice terroristica: “È ancora troppo presto per determinare l’esatta motivazione, ma sono emersi indizi sul soggetto e sul suo veicolo che indicano un potenziale legame con il terrorismo”, ha dichiarato in conferenza stampa Alex Doran, responsabile ad interim dell’ufficio di San Antonio.

L’attentatore è un cittadino statunitense originario del Senegal. Secondo quanto riportato dal New York Post, che ha citato fonti di polizia, l’uomo al momento dell’attacco indossava abiti descritti dalle autorità come “islamici”: addosso aveva una felpa bianca con la scritta “Property of Allah“. E nella sua auto sarebbe stata trovata una copia del Corano.

Il capo della polizia di Austin, Lisa Davis, ha dichiarato che gli agenti sono intervenuti in seguito alle segnalazioni di un uomo armato nei pressi del bar Buford’s nella West Sixth Street, in uno dei quartieri della movida cittadina. Diagne avrebbe espresso delle “opinioni pro-regime iraniano“, come riporta SITE Intelligence Group, organizzazione di monitoraggio dei gruppi jihadisti.

Chi è l’attentatore di Austin

Fox News e il New York Post indicano in Ndiaga Diagne l’attentatore di Austin, citando diverse fonti federali. Le autorità di Austin non hanno diffuso il nome dell’uomo fino al primo pomeriggio di domenica 1 marzo.

La dinamica: Diagne è giunto sul luogo a bordo di un grande Suv e ha accostato con le quattro frecce accese, poi ha abbassato il finestrino e ha sparato colpendo le persone presenti nel patio e sul marciapiede fuori dal bar, ha raccontato Davis.

L’uomo è poi sceso con il fucile fra le mani e ha iniziato a camminare verso il bar. Successivamente, tre agenti di polizia accorsi sulla scena hanno sparato a loro volta e ucciso Diagne a un incrocio.

Il Suv è stato perquisito per cercare indizi e per scongiurare la presenza di esplosivi, che fortunatamente non sono stati trovati. L’agente speciale incaricato ad interim Alex Doran, dell’ufficio FBI di San Antonio, ha affermato che all’interno del veicolo e sul corpo del sospettato erano presenti indizi che suggerivano un “nesso con il terrorismo”.

Il governatore del Texas e la pista della ritorsione per l’Iran

Già mentre l’FBI approfondiva le indagini sul possibile movente terroristico, il governatore del Texas Greg Abbott, rilasciava una dichiarazione che faceva esplicito riferimento alle possibili minacce legate agli attacchi di Usa e Israele contro l’Iran.

Il politico, poi, su X ha parlato della necessità di stringere le maglie dell’immigrazione.