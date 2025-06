Spari al matrimonio in Francia a Goult, gruppo armato uccide la sposa dopo la festa: morto anche l'aggressore

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Irrompono incappucciati al termine di una festa di nozze e uccidono due persone. È successo a Goult, in Francia, dove il ricevimento di un matrimonio è finito nel sangue. Un gruppo armato ha aperto il fuoco contro gli invitati e ha ucciso la sposa e un’altra persona. Altre tre persone sono rimaste ferite. Anche uno degli aggressori sarebbe deceduto dopo essere stato travolto da un’auto in fuga. Le indagini sono in corso.

Spari dopo un matrimonio in Francia

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo Le Parisien alle 4:30 del mattino di domenica 22 giugno a Goult, nella Vaucluse, in Francia, quattro uomini armati e incappucciati avrebbero fatto irruzione al termine di una festa di nozze. I malviventi sarebbero arrivati a bordo di una Volkswagen Golf.

Al loro arrivo i quattro sconosciuti hanno aperto il fuoco sugli invitati che stavano lasciando il ricevimento. Due persone sono morte, compresa la sposa. Altre tre persone sono rimaste ferite.

Fonte foto: iStock Matrimonio finisce nel sangue a Goult, in Francia. Quattro uomini incappucciati hanno aperto il fuoco al termine di una festa di nozze e hanno ucciso la sposa e un’altra persona. Morto anche uno degli aggressori

Secondo una prima ricostruzione, il blitz del gruppo armato sarebbe scattato dopo che la sposa, lo sposo e un ragazzino di 13 anni sono saliti in macchina per rientrare a casa.

In quel momento i quattro uomini avrebbero aperto il fuoco contro la vettura. La Procura di Avignone riferisce che la donna sarebbe morta mentre fuggiva a piedi, caduta sotto i proiettili esplosi dagli aggressori.

Morto uno degli aggressori di Goult

I dettagli sono ancora contraddittori. Le Parisien scrive che uno degli assalitori sarebbe morto dopo essere stato travolto dall’auto guidato dallo sposo che, per fuggire dai proiettili, avrebbe fatto marcia indietro.

Secondo altre fonti, invece, uno dei killer sarebbe stato ucciso da una pioggia di piombo esplosa da alcuni invitati.

L’ipotesi di un regolamento di conti

Considerata l’entità del fatto di sangue – quattro uomini armati e incappucciati, il blitz in piena notte – la polizia non esclude che tutto si sia svolto secondo le dinamiche di un regolamento di conti.

Le Parisien scrive che lo sposo, rimasto illeso, sarebbe noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati allo spaccio di droga. Corriere della Sera scrive che sul posto sono intervenuti i gendarmi con l’elicottero e almeno due squadre cinofile.