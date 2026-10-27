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Un locale notturno di Torino rimarrà chiuso per 30 giorni in seguito al grave episodio di violenza verificatosi lo scorso sabato, quando due uomini sono stati feriti a colpi di pistola all’interno della struttura. La misura di sospensione temporanea della licenza è stata firmata dal Questore per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica e prevenire ulteriori rischi per i cittadini.

Locale sospeso per 30 giorni a Torino

Il provvedimento è stato notificato oggi dagli agenti della PAS al titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande.

La misura, emessa dal Questore di Torino, Massimo Gambino, è stata adottata ai sensi dell’articolo 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e prevede la chiusura dell’attività per 30 giorni, a partire dalla data della notifica.

Gli spari nel locale

L’esercizio si trova in via Matteo Pescatore, alle spalle di piazza Vittorio Veneto. La decisione è arrivata in seguito al ferimento a colpi d’arma da fuoco di due uomini, avvenuto sabato scorso all’interno del locale.

Sul posto sono intervenuti gli agenti impegnati nel servizio “movida” e le Volanti dell’UPGSP, che hanno prestato i primi soccorsi e avviato gli accertamenti.

Le ragioni del provvedimento

Gli elementi raccolti dagli agenti della Divisione PAS hanno portato il Questore a sospendere la licenza.

Alla base della misura, la turbativa arrecata alla sicurezza pubblica e l’allarme sociale provocato nella popolazione. La chiusura è scattata dalla giornata della notifica.

IPA