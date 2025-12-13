Spari alla Brown University negli Usa, almeno 2 morti e 20 feriti: assalitore armato in fuga dalla polizia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Diverse persone sarebbero state colpite all’interno della Brown University di Providence, negli Stati Uniti, dove un soggetto armato ha aperto il fuoco. Secondo un primo bilancio sarebbero almeno due le vittime dell’assalto e 20 i feriti. Il prestigioso ateneo del Rhode Island ha diramato il lockdown e la polizia è intervenuta per fermare un sospettato. Il presidente Trump aveva comunicato l’arresto dell’assalitore, poi smentito.

Il bilancio dei morti e feriti

Gli spari sarebbero avvenuti in un edificio della facoltà di Ingegneria, dove sono intervenute forze dell’ordine, ambulanze, squadre di soccorso e della Swat.

Secondo quanto riportato dai media statunitensi, la polizia parla di ”diverse persone colpite da arma da fuoco nel campus”. Stando a quanto riferisce la Nbc, si registrerebbero al momento 2 morti e almeno 20 feriti.

È la stessa università a confermare le due vittime con un post sui social, in cui si fa riferimento a 8 feriti in ospedale in condizioni critiche ma stabili.

L’arresto annunciato da Trump

Le autorità avevano parlato in un primo momento di un sospettato sotto custodia, ma successivamente era arrivato un secondo avviso con la smentita, a cui aveva fatto seguito l’annuncio dell’arresto dell’assalitore da parte del presidente Usa Donald Trump, sul suo social Truth.

“Sono stato informato della sparatoria avvenuta alla Brown University nel Rhode Island. L’Fbi è sul posto. Il sospettato è stato arrestato. Che Dio benedica le vittime e le loro famiglie!”, aveva scritto.

Trump ha però poi fatto marcia indietro con un altro messaggio, affermando che l’assalitore “non è stato arrestato“.

L’avviso della Brown University

La prestigiosa università dell’Ivy League ha inoltrato l’allarme ai telefonini dei suoi 11mila studenti e al personale, raccomandando loro di “chiudere le porte, silenziare i telefoni e rimanere nascosti fino a nuovo avviso”.

“Ricordate: correte, se vi trovate nella zona interessata, evacuate in sicurezza se potete; nascondetevi, se l’evacuazione non è possibile, mettetevi al riparo; combattete, come ultima risorsa, agite per proteggervi. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni sulla sicurezza” si legge nel messaggio della Brown University.