Spari alla moschea di San Diego, morti e feriti nell'attacco al centro islamico più grande della contea

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Spari al centro islamico di Clairemont, a San Diego, negli Stati Uniti: il bilancio è di almeno cinque morti e diversi feriti. La polizia ha confermato di aver “neutralizzato la minaccia” dopo l’intervento di agenti e squadre SWAT. Evacuati i bambini della scuola Al Rashid ospitata nella moschea: sono tutti al sicuro. Le indagini sono in corso, con il supporto dell’FBI: l’ipotesi è che l’episodio sia il frutto di un crimine d’odio.

Spari al centro islamico, morti e feriti

L’attacco ha riguardato il più grande centro islamico della contea, situato nel quartiere residenziale di Clairemont. Secondo le prime informazioni diffuse dalle autorità statunitensi, il bilancio provvisorio dell’attacco alla moschea di San Diego parla di almeno cinque morti e diversi feriti.

Dopo gli spari, il caos e la paura, la polizia ha dichiarato che la situazione è “sotto controllo” e che la minaccia è stata “neutralizzata”. È stato confermato che due sospetti sono stati uccisi, mentre nell’attacco hanno perso la vita anche altre tre persone.

Paura nella moschea di San Diego

L’allarme è scattato intorno alle 11:40 del mattino ora locale, quando numerose chiamate al 911 hanno segnalato la presenza di colpi d’arma da fuoco all’interno dell’Islamic Center of San Diego. Un testimone ha raccontato alla CBS di aver sentito circa trenta spari in rapida successione prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Le immagini riprese dagli elicotteri delle televisioni locali hanno mostrato decine di agenti armati, mezzi della SWAT e ambulanze attorno al complesso religioso di Eckstrom Avenue, a circa 14 chilometri dal centro cittadino. La zona è stata immediatamente isolata e diverse scuole vicine sono finite in lockdown precauzionale.

Chi sono le vittime

Secondo Ahmed Shabaik, presidente della moschea, una delle tre vittime sarebbe una guardia di sicurezza del centro islamico. Diverse emittenti locali statunitensi hanno diffuso la notizia che le altre due persone decedute sarebbero i sospetti, di età molto giovane, trovati in un’auto nei paraggi e uccisi durante l’intervento della polizia.

Il centro islamico ospita anche la scuola Al Rashid, frequentata da bambini e ragazzi impegnati in corsi di lingua araba, studi islamici e insegnamento del Corano. Le immagini diffuse dalle reti americane mostrano file di bambini evacuati dagli edifici e accompagnati all’esterno dagli agenti di polizia.

Un portavoce della scuola ha dichiarato alla CNN che studenti e personale sono stati messi in sicurezza rapidamente e che nessun bambino risulterebbe ferito.

FBI sul posto

Le autorità della California hanno predisposto un centro di ricongiungimento per consentire alle famiglie di riabbracciare i propri figli dopo l’emergenza. Sul posto sono intervenuti anche agenti federali dell’FBI, che collaborano con il Dipartimento di Polizia di San Diego per chiarire la dinamica dell’attacco e verificare eventuali moventi.

Il sindaco di San Diego Todd Gloria e il governatore Gavin Newsom hanno dichiarato di seguire costantemente la situazione, ringraziando le forze dell’ordine e invitando i cittadini a evitare l’area interessata.