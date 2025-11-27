Spari col fucile ad aria compressa sulle auto a Perugia, ferita una bimba: caccia al "cecchino" tra gli alberi

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

A Perugia, nella zona di Ponte d’Oddi, un misterioso cecchino nascosto tra gli alberi spara con un fucile ad aria compressa alle auto in transito. Una bambina è rimasta ferita dai vetri dopo gli spari al finestrino dell’auto della madre. Le Forze dell’Ordine stanno indagando e analizzando le telecamere di videosorveglianza: gli autori potrebbero essere più d’uno.

Spari col fucile ad aria compressa sulle auto a Perugia

Tra i temi trattati nella puntata di Mattino Cinque del 27 novembre c’è anche il giallo che sta interessando la zona di Ponte d’Oddi a Perugia.

Da giorni, infatti, gli automobilisti che percorrono la strada provinciale che da Ponte d’Oddi conduce a San Marco sono terrorizzati da un misterioso cecchino.

Qualcuno, da fine novembre, si nasconde tra gli alberi e, utilizzando un fucile ad aria compressa, spara alle auto che transitano lungo la strada.

Inizialmente i danni ai veicoli sembravano derivare da sassolini che, spinti dalle auto in corsa, colpivano accidentalmente la carrozzeria. Tuttavia, alcune segnalazioni alle Forze dell’Ordine hanno permesso di concludere che si tratta di veri e propri spari.

Ferita una bimba

La più recente aggressione è avvenuta ai danni dell’auto di una donna che portava con sé, seduta sul sedile posteriore, la sua bimba. Uno degli spari ha rotto il finestrino dell’auto e i vetri hanno ferito la piccola.

Mattino Cinque ha intervistato il gestore del bar che dista circa 200 metri dal luogo solitamente si verificano gli spari. Il barista ha raccontato che, tra coloro che hanno subito danni, c’è anche un rappresentante che fornisce il locale.

"Era venuto a consegnarmi la roba", ha raccontato l’uomo "è uscito, mi ha chiamato e aveva un vetro rotto. Non so cosa potrebbe essere stato, però il danno lo ha avuto".

Dall’intervista è emerso che anche la veterinaria della zona ha subito danni alla carrozzeria dell’auto.

Le indagini delle Forze dell’Ordine

Le Forze dell’Ordine sono al lavoro per individuare l’autore (o gli autori) degli spari che terrorizzano Perugia. Non è infatti escluso che a sparare con il fucile ad aria compressa siano più cecchini improvvisati o che possa trattarsi di una bravata da ragazzi.

Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona sono al vaglio delle autorità.

"Sono poche settimane che stanno accadendo fatti oggettivamente gravi", ha riportato uno degli assessori a Mattino Cinque, "che denotano un disagio personale della persona, giovane o anziana che sia, che va assolutamente trovata".