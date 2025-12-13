Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Torino, dove un giovane di 23 anni è stato indagato per minacce aggravate e detenzione di armi. L’episodio, avvenuto nel settembre 2024 in via Paisiello, sarebbe riconducibile a dissidi personali tra il presunto autore e una famiglia di gestori di un barber shop.

Le indagini e l’ordinanza di custodia cautelare

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state coordinate dalla Procura della Repubblica di Torino, sotto la direzione di Giovanni Bombardieri. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno raccolto elementi ritenuti gravi a carico del giovane, portando all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari da parte del GIP del Tribunale torinese.

L’episodio: sei colpi di pistola contro un barber shop

L’attività investigativa si è concentrata su un grave episodio avvenuto nel settembre 2024 in via Paisiello, a Torino. Intorno alle 22, un uomo a bordo di una motocicletta ha esploso sei colpi di arma da fuoco contro un barber shop gestito da padre e figlio di origini calabresi. L’azione, secondo gli inquirenti, avrebbe avuto un chiaro intento intimidatorio.

Il movente: litigi personali tra il giovane e la famiglia dei titolari

Le indagini hanno permesso di contestualizzare l’episodio all’interno di una dinamica di litigi di natura personale. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante l’estate 2024 in Calabria sarebbero avvenuti dissidi tra una ragazza appartenente alla famiglia dei titolari del barber shop e il giovane torinese ora indagato. Questi contrasti personali avrebbero fatto da sfondo all’atto intimidatorio compiuto in via Paisiello.

Le accuse e la fase delle indagini

Il giovane, cittadino italiano di 23 anni, è indagato per minacce aggravate dall’uso delle armi, oltre che per detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni da sparo. Le armi sarebbero state utilizzate per commettere il reato contestato. Attualmente, il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La posizione della Procura e le garanzie per l’indagato

La Procura della Repubblica di Torino ha sottolineato che il procedimento è ancora in corso e che ogni valutazione definitiva sulla responsabilità dell’indagato sarà possibile solo al termine del processo. Nel frattempo, sono stati raccolti solidi e convergenti elementi a carico del giovane, che hanno giustificato l’adozione della misura cautelare.

