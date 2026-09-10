Spari contro il ristoratore di Mondello, finiscono in carcere due giovani dello Zen dopo la rapina

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Due misure cautelari in carcere, questo il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’identificazione dei presunti autori della tentata rapina ai danni di un ristoratore di Mondello (Palermo). I provvedimenti sono stati eseguiti nei confronti di due palermitani residenti nel quartiere Zen, ritenuti gravemente indiziati di diversi reati commessi tra luglio e novembre 2023 nel capoluogo siciliano e in provincia.

Le indagini della Polizia a Mondello

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta dal personale della V Sezione investigativa – Reati contro il Patrimonio della Squadra Mobile, su delega della Procura della Repubblica di Palermo.

L’attività investigativa ha preso avvio dopo la violenta aggressione subita dal titolare di un ristorante di Mondello nel luglio 2023, quando l’uomo è stato ferito da colpi d’arma da fuoco durante un tentativo di rapina.

L’agguato al ristoratore di Mondello

L’episodio che ha dato origine alle indagini risale al luglio 2023. La vittima, un ristoratore di Mondello, stava rientrando a casa quando è stata avvicinata da tre individui con il volto coperto e armati di pistola. I malviventi avevano come obiettivo quello di sottrarre il consistente incasso del fine settimana dell’attività commerciale.

Di fronte alla reazione del ristoratore, i criminali hanno esploso diversi colpi d’arma da fuoco, ferendolo gravemente, e sono poi fuggiti a bordo di un’autovettura senza riuscire a portare via il denaro.

Le modalità investigative

Le indagini, avviate dalla V Sezione della Squadra Mobile con il supporto del Commissariato di P.S. “San Lorenzo”, si sono sviluppate su due fronti principali. Da un lato, gli investigatori hanno analizzato le immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblici e privati presenti nella zona, riuscendo così a individuare il veicolo utilizzato dai fuggitivi. Dall’altro, sono state svolte attività tecniche di natura informatica che hanno permesso di identificare due dei tre membri del “commando” responsabile della tentata rapina.

Un contesto criminale più ampio

L’incrocio degli elementi raccolti ha consentito agli investigatori di acquisire prove significative a carico del gruppo criminale, inserito in un contesto delinquenziale più ampio. Oltre alla tentata rapina e alle lesioni personali gravissime, i due arrestati sono gravemente indiziati di porto e detenzione di armi da fuoco, trasporto, detenzione, coltivazione e spaccio di sostanze stupefacenti, furto di energia elettrica e ricettazione. Questi reati sarebbero stati commessi a vario titolo tra luglio e novembre 2023 sia a Palermo che in alcuni centri della provincia.

L’esecuzione delle misure cautelari

Le misure cautelari sono state eseguite in seguito all’ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Palermo.

I due indagati, di 25 e 34 anni, sono stati condotti in carcere. Le indagini hanno permesso di ricostruire il ruolo dei soggetti coinvolti e di inserirli in un quadro più ampio di attività criminali, tra cui la distribuzione di sostanze stupefacenti e la compravendita di armi clandestine.

IPA