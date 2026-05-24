Spari contro la Casa Bianca, chi è Nasir Best assalitore ucciso che voleva fare del male a Donald Trump

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nasir Best, l’assalitore che ha sparato contro la Casa Bianca e ucciso dagli agenti del Secret Service che hanno risposto al fuoco, era un 21enne con gravi disturbi psichici. Era già stato fermato in almeno due occasioni nei pressi del complesso presidenziale e sui social scriveva di essere “il vero Osama bon Landen”.

Chi è Nasir Best, l’assalitore della Casa Bianca

Il bilancio della sparatoria a Washington alla fine è di un passante ferito e l’assalitore ucciso.

E l’assalitore è Nasir Best, che ha sparato più di 20 colpi d’arma da fuoco all’esterno della Casa Bianca dopo aver forzato un checkpoint della sicurezza.

Nasir Best aveva 21 anni ed è stato ucciso dagli agenti del Secret Service che hanno risposto al fuoco.

I problemi psichici e i precedenti

Secondo i media americani, il giovane aveva un passato caratterizzato da gravi problemi psichici ed era già noto alle autorità responsabili della sicurezza presidenziale.

Tuttavia non era mai scattata una detenzione preventiva in quanto il giovane non aveva mostrato atteggiamenti fisicamente violenti.

Dalle prime ricostruzioni è emerso che tra giugno e luglio 2025 Best era stato fermato almeno due volte proprio nei pressi del complesso presidenziale americano.

Una volta aveva ostruito una corsia d’accesso dichiarando di essere “Dio”, cosa che lo aveva portato a subire un ricovero coatto presso l’Istituto psichiatrico di Washington.

I post social su Osama bin Laden

Poche settimane dopo il rilascio aveva di nuovo tentato di violare le restrizioni, finendo per ricevere dal giudice federale un divieto terapeutico e legale di avvicinarsi all’intera area della Casa Bianca.

A causa dei suoi precedenti e dei suoi comportamenti, anche ciò che scriveva online veniva monitorato e tenuto sotto controllo: sui social, ad esempio, aveva scritto diversi post deliranti sostenendo di essere “il vero Osama bon Laden”.

Altre volte, sempre sui social, aveva chiaramente espresso l’intenzione di colpire il presidente Donald Trump. Nonostante questo Nasir Best non era mai stato trovato in possesso di armi.

Cosa è successo davanti alla Casa Bianca

Alle 18 ora di Washington (quando era cioè circa la mezzanotte in Italia), Best si è avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest con una borsa e una pistola.

Nei pressi dell’Eisenhower Executive Office Building ha iniziato a sparare, nonostante la zona sia presidiata da militari e forze di sicurezza.

Gli agenti del Secret Service hanno risposto al fuoco di Best, colpendolo e uccidendolo. I proiettili hanno poi ferito una persona che casualmente passava di lì.