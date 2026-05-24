Spari contro la Casa Bianca con Trump all'interno, il Secret Service uccide l'assalitore che "si credeva Gesù"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

La Casa Bianca e Donald Trump tornano bersagli di un nuovo attentato. Un uomo di 21 anni, Nasir Best, ha sparato più di 20 colpi d’arma da fuoco all’esterno della residenza presidenziale dopo aver forzato un checkpoint della sicurezza. Un passante è rimasto ferito mentre il presidente e diversi giornalisti, radunati nella briefing room, sono rimasti chiusi dentro con l’edificio immediatamente posto in lockdown. Gli agenti del Secret Service hanno risposto al fuoco e colpito l’assalitore, morto dopo il trasporto in ospedale.

Cosa è successo alla Casa Bianca

Intorno alle 18 locali (mezzanotte in Italia) Nasir Best armato si era avvicinato al perimetro della Casa Bianca sul lato ovest, all’angolo tra la 17th Street e Pennsylvania Avenue Northwest, nei pressi dell’Eisenhower Executive Office Building. Aveva con sé una borsa e al suo interno una pistola.

Giunto nei pressi della struttura, senza farvi ingresso, il 21enne ha iniziato a far fuoco. La zona è costantemente presidiata da militari e forze di sicurezza, potenziate in occasioni come quella odierna della conferenza stampa di Trump.

ANSA

Gli uomini del Secret Service hanno risposto al fuoco, colpendo il sospetto. I proiettili hanno ferito una persona che casualmente passava di lì. Le stesse autorità non hanno chiarito se il malcapitato sia stato centrato dall’assalitore o dal fuoco di risposta degli agenti.

Un altro attentato a un mese di distanza

La sparatoria è avvenuta in una zona solitamente molto frequentata, con bar e ristoranti. Fortunatamente, in quel frangente, non era così affollata come avrebbe potuto essere, dato che il tutto è accaduto oltre l’orario di lavoro e nel fine settimana.

Il nuovo episodio di violenza è giunto ad appena un mese dal fallito attentato contro Trump del 25 aprile durante una cena di gala alla Casa Bianca, sempre alla presenza di giornalisti. Ennesimo segnale delle crescenti tensioni sociali all’interno degli Stati Uniti.

Trump e giornalisti bloccati all’interno della Casa Bianca

Mentre tutto ciò avveniva nei dintorni della Casa Bianca, al suo interno Donald Trump e decine di giornalisti sono rimasti bloccati pur avvertendo distintamente il rumore degli spari.

Sono stati attimi di autentico terrore, con diversi reporter che hanno documentato l’episodio. Tra questi, uno dei video più visualizzati su X è stato quello della corrispondente dell’Abc Selina Wang.

“Stavo registrando un video da pubblicare sui social quando abbiamo sentito gli spari. Mi sono sembrate decine di colpi. Ci è stato detto di correre nella sala stampa”, ha raccontato.

I giornalisti sono stati trasferiti subito in sala stampa per circa 30 minuti. Alcuni si trovavano all’esterno della Casa Bianca al momento dell’attentato. Tra questi Aaron Navarro, reporter della Cbs, che passeggiava nel prato nord quando ha sentito gli spari. “I colpi sembravano provenire da diverse armi”, ha dichiarato.

“Appena abbiamo sentito gli spari ci siamo abbassati e ho iniziato a vedere altri giornalisti che correvano. Poco dopo sono intervenuti gli agenti dei Servizi Segreti che dicevano entrate, entrate”.

L’aggressore “si credeva Gesù e il nuovo Bin Laden”

Nasir Best era già noto alle forze dell’ordine statunitensi e soffriva di gravi problemi psichiatrici. Era convinto di essere Gesù, hanno riferito le autorità. Non solo: diceva di essere “il nuovo Osama Bin Laden” e di voler “far del male a Donald Trump”.

Il Secret Service lo conosceva bene, in quanto il 21enne era destinatario di un ordine giudiziario che gli imponeva di stare alla larga dalla residenza presidenziale. Questo perché Best aveva tentato di fare irruzione nella Casa Bianca nel luglio 2025.

All’epoca, i Servizi Segreti lo arrestarono e lo affidarono a una struttura psichiatrica. Nasir Best si era trasferito a Washington DC un anno e mezzo fa.