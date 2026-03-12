Spari contro la sinagoga di West Bloomfield in Michigan, aggressore ucciso dopo il tentativo di fuga

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Assalto a una sinagoga in Michigan. Un aggressore è stato ucciso dopo aver esploso alcuni colpi d’arma da fuoco al Temple Israel di West Bloomfield, sobborgo a Nord di Detroit. Secondo le informazioni raccolte finora, prima di tentare l’irruzione si sarebbe schiantato contro l’edificio con un camion pieno di esplosivo. Al momento non sono state segnalate vittime.

L’assalto alla sinagoga in Michigan

Tutta l’area attorno alla sinagoga, la più grande del giudaismo riformato in tutto il Paese e sede anche di una scuola ebraica, è stata blindata. Come mostrato dalle immagini diffuse dalla Cnn, almeno cento auto delle forze dell’ordine sono state dispiegate nella zona.

Stando a quanto riferito dalla polizia, l’assalitore avrebbe cercato di fuggire dopo essere stato ferito dagli addetti alla sicurezza del tempio, prima di essere fermato e ucciso. Le autorità stanno ancora verificando se abbia agito da solo.

Lo schianto del camion con a bordo l’esplosivo

Dalle ricostruzioni fatte finora sulla dinamica, il soggetto si sarebbe lanciato alla guida di un camion contro il tempio ebraico, causando un incendio che ha coinvolto il tetto della sinagoga, da dove si è alzato un denso fumo nero.

Secondo quanto riportato dalle forze dell’ordine, sul retro del mezzo sarebbe stata trovata una grande quantità di esplosivo.

L’assalitore armato di fucile sarebbe stato affrontato dalle guardie del tempio in uno scontro a fuoco.

Le misure di sicurezza a West Bloomfield

In seguito all’assalto, come dichiarato dal dipartimento di polizia di Bloomfield in un post sul profilo X, in tutte le scuole della zona sono scattate le misure di sicurezza.

Lo sceriffo della contea di Oakland, Michael Bouchard, ha affermato che nessun bambino della scuola o membro del personale è rimasto ferito, ma uno dei responsabili della sicurezza sarebbe stato investito dal veicolo “ed è stato portato in ospedale per le cure del caso”.

La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha fatto sapere che il presidente Donald Trump è stato informato dell’accaduto.