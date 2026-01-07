Spari contro sede Cgil di Primavalle a Roma, "atto intimidatorio" con cinque fori di proiettili sulle vetrate

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Alla riapertura della sede Cgil nel quartiere di Primavalle a Roma sono stati rinvenuti cinque fori di proiettili. Lo ha scritto sui social Cgil Roma e Lazio che ha denunciato alle Forze dell’Ordine quello che ritiene essere un “atto intimidatorio per il quale non risultano intimidazioni”.

Gli spari contro la sede Cgil di Primavalle a Roma

Cgil Roma e Lazio ha fatto sapere, su Facebook, che “questa mattina, alla riapertura della nostra sede nel quartiere di Primavalle a Roma, sono stati rinvenuti cinque fori di proiettile. Uno per ciascuna delle vetrate e delle serrande della nostra sede”.

Subito è stato chiesto l’intervento delle Forze dell’Ordine ed è stata sporta denuncia, “mettendoci a piena disposizione degli inquirenti, affinché vengano individuati al più presto i responsabili di questo gravissimo atto intimidatorio, che ha colpito esclusivamente la Cgil e nessun altro locale limitrofo. Atto per il quale non risultano rivendicazioni”, ha evidenziato il sindacato.

Uno dei fori di proiettive contro una serranda della sede Cgil di Primavalle a Roma

La nota della Cgil

La Cgil ha espresso forte preoccupazione per l’accaduto “anche in relazione a un clima di ostilità e delegittimazione costante della nostra organizzazione sindacale”.

Il sindacato ha comunque assicurato che continuerà a “presidiare il territorio e a dare risposte ai problemi delle persone che si rivolgono alle nostre sedi”.

“Al di là della matrice del gesto, che sarà accertata nelle sedi opportune – hanno concluso nel post – la Cgil nel quartiere di Primavalle costituisce un presidio di legalità e democrazia. Per questo non ci lasceremo intimidire da questo gravissimo atto, sulle cui responsabilità chiediamo venga fatta chiarezza al più presto”.

Le indagini sui proiettili contro la sede Cgil

Sono in corso indagini della Digos per far luce su quanto avvenuto alla sede della Cgil di Primavalle a Roma.

La polizia ha trovato due ogive.

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in una nota ha evidenziato che “i colpi di arma da fuoco esplosi contro la sede della Cgil a Primavalle rappresentano un fatto gravissimo e inquietante. Colpire un’organizzazione sindacale significa colpire uno dei presìdi fondamentali della vita democratica e civile di Roma. Al segretario nazionale Maurizio Landini e al segretario romano Natale Di Cola esprimo la mia piena solidarietà per la vile intimidazione subita”.