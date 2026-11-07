Spari contro un'auto e un tentato accoltellamento nel bar di Nizza Monferrato: chiuso dal questore

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Prima i getti d’acqua contro un automobilista, poi le risse, infine un tentato accoltellamento e i colpi di pistola contro un’auto. Dopo questa escalation il questore di Asti ha sospeso per 10 giorni la licenza di un bar di Nizza Monferrato, già chiuso in passato per una settimana.

Dall’acqua sugli automobilisti agli spari

Come riporta il comunicato della Polizia di Stato, gli episodi sono stati ricostruiti dalla Squadra amministrativa della Questura, che ha raccolto elementi su fatti avvenuti nell’ultimo periodo dentro il locale e nelle sue vicinanze. Nel primo alcuni avventori hanno bagnato con un getto d’acqua un automobilista di passaggio, che dopo aver parcheggiato è stato aggredito: i responsabili sono stati denunciati per lesioni personali.

Poi una lite violenta tra gruppi di clienti davanti al bar, con l’intervento delle forze dell’ordine, e un cliente ubriaco che ha inveito contro alcuni militari di passaggio, segnalato per ubriachezza manifesta. Il fatto più grave è nato da una lite all’interno: una colluttazione con un tentativo di accoltellamento, proseguita in strada, dove l’aggressore ha estratto un’arma da fuoco e sparato diversi colpi contro un’auto in sosta. L’uomo è stato poi identificato e arrestato.

La seconda chiusura per il locale

Il provvedimento è stato adottato in base all’articolo 100 del Tulps, che permette al questore di sospendere la licenza dei locali diventati abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose. Secondo la Questura, il bar si è confermato un punto di riferimento per frequentazioni di questo tipo, una minaccia concreta per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Lo stop, con la chiusura immediata dei locali, arriva dopo una prima sospensione di 7 giorni. L’obiettivo dichiarato è produrre un effetto dissuasivo sulle frequentazioni pericolose, ridurre i reati nella zona e proteggere le persone fragili e chi vive, lavora o passa nei pressi del locale.

IPA