Spari contro un gruppo di ciclisti a Dolcè, colpi esplosi da un'auto in fuga: atleti sotto shock, il video

Un gruppo di ciclisti è stato affiancato da un’auto mentre si allenava sulla Statale 12 a Dolcè, vicino Verona. Il conducente avrebbe abbassato il finestrino ed esploso due spari con una pistola, per poi fuggire. Nessuno degli atleti è ferito, ma la società Sc Padovani Polo Cherry Bank ha denunciato l’accaduto e consegnerà il video dell’aggressione alle autorità.

Affianca un gruppo di ciclisti con l’auto e apre il fuoco: il video degli spari

Si stavano semplicemente allenando quando un’auto li ha affiancati e ha aperto il fuoco. È quanto è successo a un gruppo di ciclisti che si allenavano sulla Strada Statale 12 a Dolcè, vicino Verona.

Secondo la ricostruzione dei fatti, avvenuti nella mattinata di sabato 20 dicembre, gli atleti stavano percorrendo la statale divisi in due gruppi di sette, quando un’auto scura li avrebbe affiancati.

Il video dell’aggressione, condiviso dalla società Sc Padovani Polo Cherry Bank

Il conducente avrebbe poi abbassato il finestrino ed esploso due colpi di pistola contro gli atleti.

L’automobilista si sarebbe quindi allontanato.

Atleti attaccati a Dolcè (Verona): la nota della società

La vicenda avvenuta a Dolcè (Verona) è stata resa nota dalla società di appartenenza dei ciclisti, la Sc Padovani Polo Cherry Bank.

In una nota la società, oltre ad aver raccontato l’accaduto, ha anche comunicato che, una volta rientrati presso il Veronello Resort dove attualmente soggiornano, gli atleti sono stati invitati a rendere la propria testimonianza.

Il video che ha ripreso i momenti degli spari contro gli atleti verrà consegnato alle autorità per le indagini del caso.

Come stanno i ciclisti

Nonostante gli spari e lo shock, i ciclisti coinvolti nell’episodio a Dolcè stanno tutti bene. Lo ha confermato il presidente della Sc Padovani Polo Cherry Bank, Galdino Peruzzo.

“La strada è la palestra dei nostri ragazzi”, ha affermato Peruzzo, come riporta l’ANSA. “Come società, abbiamo provveduto ad adottare tutte le misure del caso per farli pedalare in sicurezza”.

Il presidente ha inoltre ricordato che non si è trattato di un caso isolato. Lo scorso settembre, infatti, un atleta è stato investito mentre si allenava. “È necessario sensibilizzare tutti coloro che si mettono al volante ad una cultura di maggiore rispetto”, ha dunque ribadito Peruzzo.