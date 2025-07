Spari contro un palazzo ad Acilia a Roma, 19enne ferita a una gamba mentre era affacciata al balcone

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Paura nella notte ad Acilia, frazione di Roma, dove è rimasta ferita una ragazza a seguito di alcuni colpi di arma da fuoco contro un palazzo sito in via Giuseppe Beduschi.

La giovane di origini egiziane di 19 anni era affacciata al balcone di un’abitazione e sarebbe stata colpita al ginocchio da un proiettile. Trasportata dal 118 nel nosocomio più vicino e non è in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia e della compagnia di Ostia. Secondo le primissime ricostruzioni degli inquirenti, i colpi sarebbero stati esplosi da un’auto in transito. La giovane egiziana ferita ad una gamba dagli spari, era arrivata ad Acilia a giugno per trascorrere una vacanza con il padre che lavora stabilmente in Italia.

