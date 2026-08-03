Spari contro un uomo e una donna a Riesi, lei sarebbe anche stata accoltellata alla gola: caccia al compagno

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Giallo e spari a Riesi, nel Nisseno, dove una donna di 40 anni e un uomo di 58 anni sono stati gravemente feriti in circostanze da chiarire. L’allarme è scattato lunedì 3 agosto, intorno all’ora di pranzo. La centrale operativa del 118 di Caltanissetta ha disposto anche l’intervento dell’elisoccorso. Entrambe le vittime avrebbero riportato ferita di arma da fuoco alla testa e in altre parti del corpo. La donna avrebbe una lesione da arma da taglio: sarebbe stata accoltellata alla gola. I carabinieri stanno cercando di rintracciare il compagno della 40enne che è sospettato dell’agguato.

Caltanissetta, spari a Riesi: feriti gravemente un uomo e una donna

Secondo una prima ricostruzione riportata dall’ANSA, il 58enne, originario di Mazzarino, è stato raggiunto da un colpo di arma da fuoco alla nuca, mentre la 40enne è stata ferita da un colpo di pistola alla testa.

La donna sarebbe anche stata accoltellata alla gola.

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La corsa in ospedale: i due feriti sono in condizioni critiche

L’uomo è stato portato in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove si trova in gravissime condizioni nel reparto di Rianimazione. Sarebbe stato raggiunto da alcuni spari alla testa, al collo e alla mano.

La donna è stata invece ricoverata al Sant’Elia di Caltanissetta, dove i medici l’hanno operata, sottoponendola a un intervento di neurochirurgia. Anche lei è in condizioni critiche.

Le indagini e i sospetti sul compagno della 40enne

Sulla vicenda hanno avviato le indagini i carabinieri. Al momento non è ancora del tutto chiara la dinamica di quanto accaduto né di che natura sia il rapporto tra i due feriti.

Secondo quanto emerso dalle prime indagini, il sospettato del duplice tentato omicidio è il compagno della 40enne, che è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

I militari dell’Arma ritengono che il movente dell’agguato sia da ricercare nella sfera provata delle persone coinvolte.

Al momento è escluso che l’aggressione sia maturata nel contesto della criminalità organizzata.