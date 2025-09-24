Spari dal tetto verso il centro di detenzione ICE di Dallas, morti due migranti: il cecchino si è suicidato

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Una persona ha sparato dal tetto di un edificio nei pressi della sede dell’ICE (l’agenzia federale americana per l’immigrazione) a Dallas, in Texas, uccidendo almeno due persone. L’uomo è stato poi trovato morto e la polizia ha confermato che si sarebbe suicidato. Le forze dell’ordine sospettano che possa aver avuto dei complici.

Spari alla sede dell’ICE di Dallas, due morti

Un uomo ha sparato ad alcune persone fuori da un ufficio dell’ICE a Dallas il 24 settembre, attorno alle 6:40 del mattino ora locale, quando in Italia erano le 13:40.

I morti, riporta il Dallas Observer, sarebbero almeno due, mentre ci sarebbe un solo ferito. La segretaria per la Sicurezza nazionale Kristi Noem ha confermato che l’assassino si sarebbe ucciso, come inizialmente riportato dalla polizia locale.

Getty L’edificio dove è avvenuta la sparatoria

Stando a quanto riporta l’FBI, tutte e tre le persone colpite sono migranti che erano stati detenuti dall’ICE, l’agenzia statunitense per il controllo dell’immigrazione. L’assassino si era appostato sul tetto di uno degli edifici del complesso.

Noem difende l’ICE

Nonostante tutte le vittime degli spari, sia le persone uccise sia quella rimasta ferita, siano migranti, la segretaria per la Sicurezza nazionale Kristi Noem si è schierata in difesa dell’ICE:

Anche se non sappiamo ancora il movente di questo attacco, sappiamo che gli agenti dell’ICE stanno subendo un’ondata di violenza che non ha precedenti. Questo deve finire.

Le ha fatto eco anche il vicepresidente degli Stati Uniti J.D Vance, che ha dichiarato: “Gli attacchi ossessivi contro le forze dell’ordine, in particolare contro l’ICE, devono finire. Prego tutti coloro che sono rimasti feriti o uccisi nell’attacco e per le loro famiglie”.

L’ICE e i migranti negli USA

L’ICE è finita al centro di molte accuse e di diverse polemiche dall’inizio del mandato di Donald Trump.

Da diversi mesi, infatti, gli agenti dell’agenzia federale per l’immigrazione eseguono arresti di massa di persone che suppongono non abbiano la cittadinanza americana o i documenti in regola per restare nel Paese.

Nello stesso periodo è emersa anche una forte ostilità da parte di alcune persone nei confronti dell’ICE stessa. Proprio a Dallas, ad agosto, un uomo si era avvicinato agli stessi uffici dell’ICE in cui si è svolto l’attacco armato del 24 settembre minacciando di avere una bomba con sé.

Notizia in aggiornamento