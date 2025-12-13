Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti per detenzione abusiva di armi a Bologna, dove due uomini sono stati fermati dopo una segnalazione di sparo davanti a un bar. I due, residenti a Casalecchio di Reno, sono stati trovati in possesso di armi e munizioni non regolarmente detenute.

Il controllo e la segnalazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un servizio di controllo del territorio da parte del Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia Bologna Borgo Panigale. I militari sono intervenuti in via Calzavecchio dopo la telefonata di un cittadino, visibilmente spaventato, che aveva segnalato uno sparo e la presenza di un uomo armato di fucile a pompa nei pressi di un bar.

L’intervento dei Carabinieri e il fermo

Giunti rapidamente all’indirizzo indicato, i Carabinieri hanno individuato due soggetti che tentavano di allontanarsi dalla zona. Si trattava di un 39enne nato a Bologna e di un 40enne originario di Pescara, entrambi residenti a Casalecchio di Reno. I militari hanno proceduto al loro immediato blocco e li hanno sottoposti a perquisizione personale.

Il ritrovamento delle armi e delle munizioni

Durante la perquisizione, i due uomini sono stati trovati in possesso di alcune cartucce inesplose per arma corta, calibro 7,65, e arma lunga a canna liscia, calibro 12. Notando il comportamento nervoso dei fermati, i Carabinieri hanno deciso di estendere la ricerca a una siepe vicina al luogo del controllo.

Le armi recuperate

L’ispezione della siepe ha permesso di recuperare una pistola semiautomatica Beretta calibro 7,65, con colpo in canna e serbatoio inserito, pronta all’uso, e un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa. Sul terreno è stato inoltre rinvenuto il bossolo di una cartuccia esplosa, elemento che conferma la segnalazione iniziale dello sparo.

L’arresto e le conseguenze

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, i due presunti responsabili sono stati condotti in un istituto penale e messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria. L’operazione si è conclusa con il sequestro delle armi e delle munizioni illegalmente detenute.

