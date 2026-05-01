Spari del 25 aprile, Eithan Bondì verso i domiciliari: si dice pentito e nega legami con la Brigata Ebraica

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Andrà agli arresti domiciliari Eitan Bondì, il 21enne fermato per aver sparato a due membri dell’Anpi il 25 aprile a Roma. Lo ha deciso il Gip al termine dell’udienza di convalida del fermo. Per lui l’ipotesi accusatoria si è alleggerita: da tentato omicidio a tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione. Il giovane si è detto pentito del gesto.

Le prime dichiarazioni di Eitan Bondì

“Mi assumo la responsabilità di questo gesto deplorevole, mi vergogno di quanto ho fatto. Esprimo solidarietà verso le persone ferite e verso chi si è sentito offeso dal mio gesto”.

Così ha dichiarato Eitan Bondì, secondo quanto riferito dai suoi legali. Lo riporta il Corriere della Sera.

Il ragazzo ha poi fornito dettagli riguardanti la sua presunta (e smentita) appartenenza alla Brigata Ebraica e all’arma da soft air utilizzata per l’aggressione.

Eitan Bondì e la Brigata Ebraica, come stanno le cose

“Voglio specificare che non faccio parte di nessun gruppo”, ha dichiarato il giovane autore degli spari al 25 aprile. “Non ci sono moventi politici e ideologici dietro il mio gesto: non ho nessun legame con la Brigata Ebraica“.

E ancora: “Cercherò di porre rimedio in ogni modo a quello che ho fatto. Vi assicuro che l’arma non era modificata. L’ho gettata in un cassonetto, ma era una pistola ad aria col tappo rosso“.

In pratica, lo strumento utilizzato sarebbe stato un’arma giocattolo. Il 21enne è difeso dagli avvocati Cesare Gai e Gianluca Tognozzi.

Il quotidiano riporta che nel corso della perquisizione nella sua abitazione, gli agenti della Digos avrebbero trovato tre fucili, pistole e coltelli.

Il 21enne viene descritto come un ex studente di architettura che oggi lavora come agente immobiliare e rider. Sarebbe in possesso di un porto d’armi per uso sportivo, ma il pm gli ha contestato anche il reato di porto abusivo di armi.

Si cerca la pistola da soft air

Per completare il quadro, gli investigatori sono alla ricerca della pistola soft air utilizzata da Bondì per ferire i due manifestanti iscritti all’Anpi.

Le due vittime, che hanno riportato escoriazioni, sono due coniugi: il 66enne Nicola Fasciano (ferito vicino al collo e alla guancia) e la 62enne Rossana Gabrieli (ferita alla spalla).