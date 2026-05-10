Spari del 25 aprile, in casa di Eitan Bondì "pistole, fucili e mille munizioni": "Uno scenario da guerra"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un video avrebbe fatto emergere nuovi dettagli sull’episodio avvenuto il 25 aprile nei pressi di parco Schuster, a Roma, durante le celebrazioni per la Festa della Liberazione. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il ventunenne Eitan Bondì avrebbe sparato con una pistola ad aria compressa contro due persone che indossavano un fazzoletto dell’Anpi. Durante le perquisizioni presso la sua abitazione sarebbero state trovate pistole, fucili e mille munizioni. Negli atti si parlerebbe di “attrezzatura specifica di pronto uso in uno scenario di guerra”.

Spari 25 aprile, cosa avrebbe fatto Eitan Bondì

Secondo gli atti dell’inchiesta, come riporta La Repubblica, dopo gli spari Eitan Bondì sarebbe tornato al lavoro per completare il proprio turno di consegne come rider.

Un comportamento che sarebbe considerato particolarmente rilevante dagli investigatori e dal giudice per le indagini preliminari.

ANSA

Negli atti con cui è stato convalidato l’arresto, il gip avrebbe descritto il gesto come “un’azione programmata”.

Secondo il giudice, non si sarebbe trattato di “un gesto scomposto”, ma di un’azione caratterizzata da “effetti chiaramente e volutamente eclatanti”.

Le perquisizioni a casa di Eitan Bondì

La Repubblica riporta che, durante le perquisizioni in casa di Eitan Bondì, indagato per tentate lesioni pluriaggravate anche dalla premeditazione, sarebbero state trovate quattro pistole, tre fucili, circa mille munizioni, numerosi coltelli, caricatori, zaini e kit medici.

Le armi sarebbero risultate detenute legalmente, ma il giudice avrebbe definito “allarmanti” il numero e la tipologia del materiale sequestrato.

Negli atti si parlerebbe anche di “attrezzatura specifica di pronto uso in uno scenario di guerra”.

Secondo quanto emerso, nella casa del giovane sarebbero presenti anche stampe raffiguranti fucili da guerra, attestati relativi a corsi di autodifesa e segni riconducibili all’utilizzo di coltelli.

Per il gip, questi elementi contribuirebbero a delineare un profilo ritenuto preoccupante, anche in considerazione della giovane età dell’indagato.

Che fine ha fatto l’arma utilizzata

Secondo quanto dichiarato da Eitan Bondì, la pistola sarebbe stata gettata in un cassonetto poco distante dal luogo dell’episodio.

“Ricordo di essermene disfatto buttandola in un cassonetto dell’immondizia nelle adiacenze del luogo, ma non ricordo esattamente dove”, avrebbe spiegato agli investigatori.

La versione fornita dal giovane non avrebbe però convinto completamente chi indaga.

Gli investigatori starebbero cercando di verificare se l’arma fosse realmente una pistola ad aria compressa di potenza limitata oppure qualcosa di diverso.

Le indagini

Gli investigatori starebbero analizzando i filmati disponibili e il materiale sequestrato nell’abitazione del giovane.

Tra i punti ancora da chiarire ci sono l’effettiva natura dell’arma utilizzata, il movente dell’aggressione e l’eventuale presenza di altri episodi simili nel passato del ragazzo.

Nelle carte dell’inchiesta emergerebbe inoltre il riferimento a possibili “raid” precedenti, aspetto che gli investigatori starebbero approfondendo.