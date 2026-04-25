Spari durante il 25 aprile a Roma, ferita una coppia dell'Anpi: i colpi esplosi da un uomo in motorino

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dai momenti di tensione alla paura: nel parco Schuster, a Roma, mentre sul palco erano in corso gli interventi dell’Anpi per chiudere la Festa della Liberazione del 25 aprile, un uomo in motorino ha esploso alcuni colpi di pistola proprio in direzione degli iscritti all’Associazione Nazionale dei Partigiani. Una coppia è stata raggiunta da piombini. Immediato l’intervento della polizia e dell’ambulanza, che ha medicato i coniugi che presentavano ferite.

Spari durante la manifestazione del 25 aprile

Come riporta il Corriere della Sera, nel pomeriggio del 25 aprile al parco Schuster, mentre a Roma si teneva il comizio finale della Festa della Liberazione del 25 aprile, una coppia che si allontanava dall’area verde per rincasare sarebbe stata raggiunta da piombini esplosi da una pistola ad aria compressa.

I coniugi hanno prontamente dato l’allarme e sono stati medicati sul posto dai sanitari dell’ambulanza, presentando alcune ferite.

ANSA

Adnkronos scrive che l’uomo presentava ferite sul collo e sulla guancia, mentre la moglie è stata colpita alla spalla. Le indagini per risalire al responsabile del gesto sono già partite.

La Digos sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Secondo le indiscrezioni i colpi sarebbero partiti da qualcuno che transitava vicino alla coppia a bordo di un motorino.

Si cerca una coppia a bordo di uno scooter

Sempre Adnkronos riporta che, secondo una prima ricostruzione, i coniugi colpiti sarebbero stati avvicinati da due persone che viaggiavano a bordo di uno scooter, entrambe con il volto occultato da un casco.

La persona che guidava il motorino indossava una divisa mimetica. Non è dato sapere, per il momento, se tra gli aggressori e i coniugi iscritti all’Anpi vi sia stata una discussione prima dell’attacco. L’arma usata, ripetiamo, sarebbe una pistola ad aria compressa.

Le altre tensioni a Roma e Milano

Nella mattinata di sabato 25 aprile, inoltre, nei pressi della Piramide Cestia una delegazione di +Europa ha avuto uno scontro con alcuni attivisti. I militanti hanno raccontato che altri dimostranti li avrebbero aggrediti perché esponevano la bandiera dell’Ucraina. Il presidente dei Radicali e +Europa, Matteo Hallissey, è stato inoltre raggiunto da un getto di spray al peperoncino e ha dovuto fare ricorso alle cure mediche.

Anche a Milano non sono mancati i momenti di tensione: l’arrivo del corteo della Brigata Ebraica ha scatenato una serie di fischi e gli altri manifestanti presenti, tra cui gli attivisti Pro Palestina, hanno bloccato i dimostranti invitandoli a lasciare la manifestazione al grido di: “Via i sionisti dal 25 aprile”.