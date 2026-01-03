Spari al fratello di Pisacane, tecnico del Cagliari, a Napoli: cosa si sa dell'aggressione, dubbi sulla rapina

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Aggressione in centro a Napoli. Un uomo di 28 anni è stato raggiunto da alcuni colpi di pistola: la vittima della violenza è il fratello di Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari. Il tecnico, sui suoi canali social, ha spiegato l’accaduto, sottolineando come suo padre – inizialmente coinvolto dai media nella vicenda – vi sia estraneo. Teatro dell’aggressione sono i Quartieri Spagnoli dove la famiglia dell’ex calciatore gestisce un noto locale.

Botte e colpi di pistola: famiglia di Pisacane nel mirino

Secondo una prima ricostruzione, Andrea Pisacane e il figlio Gianluca, rispettivamente padre e fratello di Fabio Pisacane, sarebbero stati aggrediti da tre persone che li avevano percossi e avevano esploso colpi d’arma da fuoco. Gianluca, 28 anni, è stato colpito ed è attualmente ricoverato in ospedale, ma non sarebbe in pericolo di vita. Tale versione però è stata smentita dall’allenatore di Serie A che ha sì confermato quanto accaduto al fratello ma ha escluso che suo padre fosse stato malmenato.

I fatti si sono verificati nella notte tra il 2 e il 3 gennaio ai Quartieri Spagnoli, tra vico Lungo Teatro Nuovo e vico Tre Re, in piena movida del centro storico di Napoli. La Polizia di Stato indaga sulla vicenda, cercando di ricostruire quanto successo e le motivazioni dell’aggressione che è stata commentata dallo stesso tecnico del Cagliari.



Il luogo dell’aggressione

La chiusura del locale e l’aggressione

Erano almeno in tre gli aggressori, a volto scoperto, – e uno di loro era armato – che hanno sorpreso il fratello di Pisacane intorno alle quattro della notte tra il 2 e il 3 gennaio, ferendolo e costringendolo al ricovero nel vicino ospedale dei Pellegrini.

In un primo momento si pensava che il padre di Pisacane, 68 anni, fosse stato picchiato e avesse riportato contusioni multiple, fatto poi smentito dal figlio maggiore. Il figlio minore, invece, 28enne, è stato colpito alla gamba destra da due proiettili e resta ricoverato, anche se i medici hanno escluso complicanze.

Ancora da chiarire i motivi di quanto accaduto tra i Quartieri Spagnoli e via Toledo: il fratello dell’ex calciatore sarebbe stato bloccato in vico Tre Re, subito dopo la chiusura di “Pisadog19 Spritz“, il locale della famiglia Pisacane.

La ricostruzione

L’aggressione è avvenuta intorno alle 4 di notte, alla chiusura del locale solitamente affollato fino a tarda ora. Tre persone si sarebbero avvicinate di sorpresa e avrebbero sparato a Gianluca Pisacane, colpendolo con due proiettili alla gamba destra. La prima ipotesi era che anche suo padre Andrea, intervenuto per difenderlo, fosse stato a sua volta aggredito e picchiato con calci e pugni. I soccorsi sono arrivati immediatamente e hanno trasportato il giovane in ospedale a causa dell’abbondante perdita di sangue.

Sul proprio profilo Instagram, Fabio Pisacane ha dato la sua versione in una story. “Questa notte mio fratello Gianluca è rimasto coinvolto in un’aggressione, rimanendo ferito da alcuni colpi di arma da fuoco. Stava rientrando a casa, aveva appena chiuso il locale di famiglia ai Quartieri Spagnoli dopo un’altra giornata di lavoro. Volevo intanto rassicurare tutti sulle sue condizioni: non è in pericolo di vita, ha riportato delle ferite alla gamba, sta bene compatibilmente all’esperienza che ha vissuto. Tanto spavento, ovviamente: per lui, per tutta la nostra famiglia. Mio padre, a differenza di quanto scritto, non è stato aggredito. Ringrazio tutti per la solidarietà e l’affetto”, ha scritto l’allenatore del Cagliari.

Le indagini sono in capo agli agenti del Commissariato di Montecalvario, vicino a via Toledo, e della Squadra Mobile della Questura di Napoli: questi hanno già raccolto alcune testimonianze e immagini di videosorveglianza e avrebbero, secondo quanto riporta Repubblica, escluso la pista della rapina. Tuttavia nessuna ipotesi è ritenuta da scartare al 100% in quanto i criminali potrebbero aver puntato anche all’incasso dell’attività commerciale. L’episodio arriva a pochi giorni di distanza da quanto accaduto al giovane calciatore Bruno Petrone, aggredito e accoltellato in un’altra zona di Napoli.