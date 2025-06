Spari e tentato omicidio sul lungomare di Rossano, terzo arresto: minore in manette

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano e gli Agenti del Commissariato locale hanno eseguito un arresto. Un giovane è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio e porto di arma in luogo pubblico in seguito a una sparatoria avvenuta il 16 giugno 2025 sul lungomare di Rossano.

Le indagini e l’arresto

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate immediatamente dopo i gravi eventi che hanno scosso la cittadina. La notte del 16 giugno 2025, numerosi colpi di arma da fuoco sono stati esplosi contro un pregiudicato locale, fortunatamente senza coinvolgere le molte persone presenti sul lungomare affollato di Rossano.

Il coinvolgimento delle Procure

Le indagini, coordinate dalle Procure della Repubblica di Castrovillari e per i Minorenni di Catanzaro, hanno portato all’emissione di una misura cautelare nei confronti di un ragazzo non ancora maggiorenne. Il giovane è stato collocato in un istituto per minori, essendo gravemente indiziato dei delitti di tentato omicidio aggravato e porto di arma in luogo pubblico.

La ricostruzione dei fatti

I fatti contestati risalgono alla notte del 16 giugno 2025, quando una sparatoria ha avuto luogo sul lungomare di Rossano. Le indagini hanno portato al fermo di due persone, legate da vincoli di parentela, per le stesse accuse contestate al giovane arrestato. I rilievi congiunti di Carabinieri e Polizia hanno permesso di identificare un terzo responsabile, il cui volto e identità sono stati attribuiti grazie al lavoro investigativo.

La prevenzione della devianza

Gli elementi probatori raccolti hanno spinto la Procura della Repubblica per i Minorenni di Catanzaro a richiedere la misura cautelare. Il lavoro congiunto degli inquirenti, coordinato dall’Autorità giudiziaria minorile, ha permesso di raggiungere un altro obiettivo nella prevenzione della devianza, anche attraverso controlli in contesti a rischio.

