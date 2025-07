Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Furti, esplosioni pericolose e danneggiamenti sono le accuse a carico di tre giovani denunciati dalla Polizia a Brescia dopo una notte di follia culminata con colpi di pistola a salve esplosi all’esterno della Casa Circondariale “Nerio Fischione”. L’episodio è avvenuto nelle prime ore della mattinata di ieri, quando, intorno alle 4:00, sono stati segnalati spari nei pressi del carcere cittadino. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini hanno permesso di identificare i responsabili e ricostruire una serie di azioni illecite compiute durante la notte in diversi punti della città.

La segnalazione e l’intervento immediato delle forze dell’ordine

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’allarme è scattato quando la Polizia Penitenziaria ha segnalato alla Questura di Brescia alcuni colpi d’arma da fuoco esplosi all’esterno della Casa Circondariale “Nerio Fischione”. Gli investigatori della Squadra Mobile, coadiuvati dalla DIGOS, sono intervenuti tempestivamente per chiarire la dinamica dei fatti. Le prime verifiche si sono concentrate sulle immagini delle telecamere di sorveglianza del carcere, dalle quali è emerso che da un’auto in corsa, con almeno tre persone a bordo, una di esse aveva esploso in aria almeno quattro detonazioni con una pistola.

Le indagini e la ricostruzione dei movimenti

Gli inquirenti, consapevoli della gravità del gesto e della necessità di individuarne rapidamente gli autori e le motivazioni, hanno subito esteso le ricerche alle videocamere di sorveglianza cittadine. Grazie a un attento lavoro di analisi, sono riusciti a tracciare i movimenti dell’auto sospetta, identificandone il modello e la targa. Nel frattempo, i sopralluoghi effettuati nei pressi del carcere hanno portato al ritrovamento e al repertamento di tre bossoli, dai quali si è potuto accertare che l’arma utilizzata era una pistola a salve.

L’identificazione dei responsabili

L’attività investigativa ha dato i suoi frutti: l’auto è stata individuata e, di conseguenza, anche i suoi occupanti. Si tratta di una 20enne italiana e di due 21enni, rispettivamente di nazionalità rumena e italiana. I due ragazzi risultano già noti alle forze dell’ordine per precedenti penali e/o di polizia per reati di varia natura. La ricostruzione degli spostamenti dell’auto ha permesso di appurare che, nel corso della notte, i tre si erano introdotti furtivamente nella piscina “Mompiano” di Via dello Stadio, dove si erano concessi un bagno e avevano danneggiato una sdraio. Successivamente, si erano diretti verso lo stadio “M. Rigamonti”, scavalcando una delle recinzioni e introducendosi in uno dei locali, dove avevano svuotato due estintori.

Perquisizioni e sequestro dell’arma

Nel pomeriggio di ieri, gli investigatori hanno rintracciato i tre responsabili e hanno proceduto alle perquisizioni domiciliari. Durante le operazioni, sono stati rinvenuti la pistola a salve utilizzata durante la notte e il relativo munizionamento, che sono stati posti sotto sequestro. Gli accertamenti hanno inoltre permesso di stabilire che i giovani avevano esploso altri colpi di pistola in aria anche in altri punti della città durante la loro scorribanda notturna.

Le accuse e i provvedimenti adottati

I tre soggetti sono stati denunciati in stato di libertà per accensioni ed esplosioni pericolose, invasione di terreni ed edifici e danneggiamento. Le indagini hanno evidenziato come la loro condotta abbia rappresentato un serio pericolo per la sicurezza pubblica, sia per la natura dei gesti compiuti sia per i precedenti penali di alcuni dei protagonisti. Il Questore della Provincia, Paolo Sartori, ha valutato la pericolosità delle azioni e, in considerazione dei precedenti, ha disposto nei confronti dei due ragazzi l’applicazione del cosiddetto DASPO “fuori contesto”, ovvero il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Un raid notturno tra bravate e reati

La notte di follia dei tre giovani ha avuto inizio con l’esplosione di colpi di pistola a salve all’esterno del carcere, gesto che ha immediatamente destato allarme tra il personale della Polizia Penitenziaria e le forze dell’ordine. La successiva incursione nella piscina “Mompiano” e allo stadio “M. Rigamonti” ha aggiunto ulteriori elementi di illegalità e danneggiamento al bilancio della loro scorribanda. I danni materiali, come la sdraio rotta e gli estintori svuotati, si sommano al clima di insicurezza generato da azioni sconsiderate e pericolose.

La risposta delle istituzioni e le misure di prevenzione

Le autorità hanno sottolineato la tempestività e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine, che hanno permesso di identificare rapidamente i responsabili e di sequestrare l’arma utilizzata. Il Questore Paolo Sartori ha ribadito l’importanza di adottare misure preventive come il DASPO “fuori contesto” per tutelare la sicurezza dei cittadini e prevenire il ripetersi di simili episodi. Il provvedimento, solitamente applicato in ambito sportivo, è stato esteso anche a contesti diversi, proprio per la pericolosità delle condotte accertate.

Un episodio che riaccende il dibattito sulla sicurezza urbana

L’episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza urbana e sulla necessità di rafforzare i controlli nei luoghi pubblici e sensibili. Le forze dell’ordine hanno ribadito l’impegno nel monitorare costantemente il territorio e nel contrastare ogni forma di illegalità e comportamento pericoloso. La collaborazione tra Polizia Penitenziaria, Squadra Mobile e DIGOS si è rivelata fondamentale per la rapida risoluzione del caso.

Le reazioni della comunità e il ruolo della prevenzione

La notizia ha suscitato preoccupazione tra i residenti, che chiedono maggiore attenzione e presenza delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore notturne. Le istituzioni hanno assicurato che verranno intensificati i controlli e le attività di prevenzione, anche attraverso l’uso delle tecnologie di videosorveglianza, che si sono dimostrate decisive per l’individuazione dei responsabili.

Conclusioni

L’episodio avvenuto a Brescia rappresenta un campanello d’allarme sulla necessità di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza urbana e sulla prevenzione dei reati commessi da giovani, spesso già noti alle forze dell’ordine. La risposta rapida e coordinata delle autorità ha permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare alla giustizia i responsabili, che ora dovranno rispondere delle proprie azioni davanti alla legge.

