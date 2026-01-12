Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due quindicenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e, per uno di loro, anche per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti sono avvenuti a Catania, dove i giovani sono stati fermati dopo una fuga in scooter seguita a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Gli agenti sono intervenuti in via Passo Gravina, rinvenendo una pistola a salve e contestando ai minori anche numerose infrazioni al Codice della Strada.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando un cittadino ha chiamato il numero unico di emergenza per segnalare di aver udito colpi d’arma da fuoco provenire da due persone a bordo di uno scooter in via Passo Gravina, nel centro di Catania. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti tempestivamente, avviando un controllo approfondito della zona per individuare i presunti responsabili.

La fuga e l’inseguimento

Poco dopo l’arrivo delle pattuglie, due giovani sono stati notati mentre cercavano di allontanarsi rapidamente alla vista della Polizia. La loro fuga, condotta ad alta velocità, ha messo a rischio la sicurezza stradale, con i ragazzi che hanno rischiato più volte di urtare i veicoli parcheggiati lungo la strada. Una delle volanti ha tentato di bloccare la loro corsa, ma i due non si sono fermati e si sono scontrati con l’auto di servizio, riportando ferite al piede e al petto.

Il ritrovamento della pistola a salve

Dopo aver bloccato i giovani, gli agenti hanno avviato le ricerche per individuare l’arma utilizzata per esplodere i colpi segnalati. A poca distanza dal luogo dell’intervento, sull’asfalto, è stata rinvenuta una pistola a salve dotata di tappo rosso e ancora caricata con due cartucce. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno confermato che si trattava di un’arma priva di potere offensivo reale, ma comunque idonea a generare allarme tra i cittadini.

Le denunce e le contestazioni

Per quanto accertato, i due minori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, mentre uno dei ragazzi dovrà rispondere anche di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati affidati ai rispettivi genitori. Nei loro confronti sono state inoltre contestate numerose violazioni al Codice della Strada: guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida senza patente e mancato utilizzo del casco protettivo.

