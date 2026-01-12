Spari in centro a Catania, nei guai due 15enni: fuga in scooter finita con lo scontro con l'auto della polizia
Due quindicenni sono stati denunciati a Catania per resistenza a pubblico ufficiale e porto d’armi dopo una fuga in scooter e il ritrovamento di una pistola a salve.
Due quindicenni sono stati denunciati dalla Polizia di Stato per resistenza a pubblico ufficiale e, per uno di loro, anche per porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. I fatti sono avvenuti a Catania, dove i giovani sono stati fermati dopo una fuga in scooter seguita a una segnalazione di colpi d’arma da fuoco. Gli agenti sono intervenuti in via Passo Gravina, rinvenendo una pistola a salve e contestando ai minori anche numerose infrazioni al Codice della Strada.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando un cittadino ha chiamato il numero unico di emergenza per segnalare di aver udito colpi d’arma da fuoco provenire da due persone a bordo di uno scooter in via Passo Gravina, nel centro di Catania. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura sono intervenuti tempestivamente, avviando un controllo approfondito della zona per individuare i presunti responsabili.
La fuga e l’inseguimento
Poco dopo l’arrivo delle pattuglie, due giovani sono stati notati mentre cercavano di allontanarsi rapidamente alla vista della Polizia. La loro fuga, condotta ad alta velocità, ha messo a rischio la sicurezza stradale, con i ragazzi che hanno rischiato più volte di urtare i veicoli parcheggiati lungo la strada. Una delle volanti ha tentato di bloccare la loro corsa, ma i due non si sono fermati e si sono scontrati con l’auto di servizio, riportando ferite al piede e al petto.
Il ritrovamento della pistola a salve
Dopo aver bloccato i giovani, gli agenti hanno avviato le ricerche per individuare l’arma utilizzata per esplodere i colpi segnalati. A poca distanza dal luogo dell’intervento, sull’asfalto, è stata rinvenuta una pistola a salve dotata di tappo rosso e ancora caricata con due cartucce. Gli accertamenti effettuati sul posto hanno confermato che si trattava di un’arma priva di potere offensivo reale, ma comunque idonea a generare allarme tra i cittadini.
Le denunce e le contestazioni
Per quanto accertato, i due minori sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, mentre uno dei ragazzi dovrà rispondere anche di porto ingiustificato di armi o oggetti atti ad offendere. Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati affidati ai rispettivi genitori. Nei loro confronti sono state inoltre contestate numerose violazioni al Codice della Strada: guida di veicolo sottoposto a sequestro, guida senza patente e mancato utilizzo del casco protettivo.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.