Spari in Israele vicino Tel Aviv, per la polizia è "terrorismo": un morto e diversi feriti

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Paura in Israele. Per le autorità sarebbe terrorismo. A Sharon, nell’area nord di Tel Aviv, almeno due uomini hanno aperto il fuoco e ferito diverse persone. Ci sarebbe anche un morto. Un uomo sarebbe stato neutralizzato, un secondo soggetto sarebbe invece fuggito a bordo di un’auto.

Spari a Sharon, vicino Tel Aviv

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo Adnkronos, gli attacchi avrebbero avuto luogo in più aree della regione di Sharon, a nord di Tel Aviv.

Per la precisione, è stato aperto il fuoco nella zona di Kochav Yair, in un’area di servizio. Altri episodi si sono verificati a Tzur Yitzhak, il tutto nella mattina di domenica 7 giugno.

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Secondo YNet, il primo bilancio parla di un morto e almeno sei persone ferite. La persona deceduta è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco lungo la strada statale 5533.

Le persone ferite sarebbero in condizioni gravi, secondo un primo bollettino. Ad aprire il fuoco contro le persone sarebbero stati due uomini.

Per le autorità potrebbe trattarsi di terrorismo

Un portavoce della polizia, intervenuto in collegamento con Channel 12, ha dichiarato di “sospettare che si tratti di terrorismo“. Come precisa Adnkronos, infatti, i luoghi interessati dai presunti attentati sarebbero vicini alla barriera di sicurezza della Cisgiordania.

Ancora, le autorità riferiscono che si tratterebbe di più attacchi coordinati.

Neutralizzato un presunto attentatore

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) hanno fatto sapere che un uomo “è stato neutralizzato sul posto”. Si tratterebbe di un arabo-israeliano già noto alle autorità, residente a Tayibe. L’uomo sarebbe stato ucciso.

Sul secondo soggetto le informazioni sono ancora contrastanti: secondo YNet sarebbe ancora in fuga, dopo essere salito a bordo di un’auto, ma secondo l’IDF sarebbe stato anch’esso catturato e ucciso. Il primo ministro Benyamin Netanyahu sta seguendo l’evolversi della vicenda e ha effettuato una prima valutazione della sicurezza dopo il “mortale attentato armato avvenuto nella zona della Linea di Separazione (Linea Verde)”.