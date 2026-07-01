Spari in strada a Napoli col kalashnikov, il video di Emanuele Iaccarino: fermate 3 persone, c'è una donna

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Pomeriggio di terrore a Napoli. Sono state arrestate tre persone per l’episodio di violenza avvenuto lunedì 29 giugno in piazzetta Montesanto, nel centro della città, dove dopo una lite in strada sono volati diversi spari. Tra i fermati Emanuele Iaccarino, l’uomo vestito di nero che nei video diffusi sui social si aggira in strada armato di kalashnikov.

Spari in strada a Napoli

Prima le urla e gli spintoni, poi gli spari, con una pistola e un kalashnikov. È stato un pomeriggio di follia e terrore quello vissuto lunedì 29 giugno a Napoli.

In piazzetta Montesanto, nel centro della città, dove una accesa lite in strada che ha coinvolto alcune donne è poi degenerata con una serie di spari, esplosi in pieno giorno e davanti a decine di persone.

ANSA

Prima un colpo di pistola sparato in aria da un uomo. Poi l’arrivo di un secondo che ha aperto il fuoco, sempre in aria, con un fucile d’assalto kalashnikov. Lo riferisce Ansa.

In quella che sembra essere una “stesa“, la dimostrazione di forza tipica della camorra realizzata attraverso raffiche di arma da fuoco in strada.

Fermate tre persone

Dopo le indagini eseguite dagli investigatori della Squadra mobile di Napoli, nella serata di martedì 30 giugno sono stati eseguiti tre fermi.

La polizia, riporta Repubblica, ha arrestato tre persone, due uomini e una donna, per quanto accaduto lunedì in piazzetta Montesanto.

I tre, condotti in carcere in attesa della convalida del giudice, sono Emanuele Iaccarino, 39 anni, che secondo gli inquirenti sarebbe l’uomo che nei video si vede girare col kalashnikov in mano, e l’uomo che ha sparato con la pistola, il trentenne Giuseppe Truiolo.

Assieme ai due è stata fermata una donna di 33 anni, accusata di aver fornito la pistola al secondo.

Il video di Emanuele Iaccarino col kalashnikov

Nel fascicolo d’indagine della procura di Napoli ci sono diversi video diffusi sui social che ricostruiscono quanto accaduto.

Due in particolare: il primo documenta la lite iniziale e lo sparo esploso con la pistola. Nel secondo si vede un uomo con una felpa nera, con cappuccio e cappello in testa, mentre si aggira in strada armato di kalashnikov e apre il fuoco.

Il fucile d’assalto, uno degli elementi più inquietanti dell’intera vicenda, è stato rinvenuto dalla polizia sotto un’auto in sosta e sequestrato.

Le indagini

Le indagini ora vanno avanti per chiarire la provenienza dell’arma da guerra e la matrice di quanto accaduto.

Si tratta infatti del quinto episodio con spari registrato negli ultimi giorni nel centro di Napoli, tra Montesanto e i Quartieri Spagnoli. Resta da chiarire se i diversi fatti siano collegati tra loro.