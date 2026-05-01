Spari in strada a Napoli, due ragazze ferite dai colpi ai Quartieri Spagnoli: indagini sul conflitto a fuoco

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Spari nella notte ai Quartieri Spagnoli di Napoli, dove due ragazze incensurate di 23 e 24 anni sono state ferite accidentalmente alle gambe durante un conflitto a fuoco: sul caso indagano i carabinieri. Il sindaco Gaetano Manfredi parla di “piaga endemica” e invoca la necessità di operare per un maggiore controllo e prevenzione sociale.

Quartieri Spagnoli, spari nella notte

L’episodio ha avuto luogo nel centro di Napoli poco prima della mezzanotte fra il 30 aprile e il 1 maggio, nei Quartieri Spagnoli.

Gli spari sono esplosi in via Francesco Saverio Correra, una delle strade che collegano il centro storico all’area collinare della città, provocando il ferimento accidentale di due giovani donne.

ANSA

Secondo le prime ricostruzioni, le due ragazze, di 23 e 24 anni, entrambe napoletane e incensurate, sarebbero state colpite alle gambe durante il conflitto a colpi di arma a fuoco, avvenuto tra soggetti ancora in fase di identificazione.

Le giovani, che non avrebbero alcun legame con ambienti criminali, si trovavano nella zona probabilmente per una passeggiata, quando sono rimaste coinvolte loro malgrado.

Come stanno le due ragazze ferite

Dopo gli spari, sul posto sono intervenuti rapidamente i sanitari del 118, che hanno trasportato le due ferite all’ospedale CTO di Napoli.

La ragazza di 24 anni è stata medicata dopo l’estrazione di un’ogiva dalla gamba, ed è stata giudicata guaribile in circa venti giorni. Più delicata invece la situazione della 23enne, che risulta ancora ricoverata sotto osservazione medica.

Sul luogo dello scontro sono arrivati i carabinieri della compagnia Napoli Centro e gli specialisti della sezione investigazioni scientifiche del nucleo investigativo. Sono stati effettuati rilievi balistici e acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, per cercare di ricostruire con precisione dinamica e responsabilità.

Il commento di Manfredi, sindaco di Napoli

A margine delle celebrazioni del Primo Maggio, sull’episodio è intervenuto anche il sindaco Gaetano Manfredi, che ha sottolineato la problematica della violenza armata a Napoli, definita “una grande piaga” della città e dell’area metropolitana.

“È un fenomeno purtroppo endemico che abbiamo” ha evidenziato il primo cittadino. “Le forze dell’ordine stanno operando proprio per individuare i responsabili, lo hanno fatto fino ad oggi anche con l’ausilio dei sistemi di videosorveglianza che stiamo ancora più potenziando”.

Manfredi ha evidenziato la necessità di agire su più fronti. “Noi dobbiamo essere sensibili e continuare ad operare sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista del controllo e della repressione, perché sono sempre gli stessi ambienti sociali e familiari che producono questi fenomeni e che dobbiamo in tutti i modi contrastare e limitare”.