Spari in strada a Rogoredo a Milano in via Impastato, morto 28enne colpito da agenti in borghese: "Era armato"

Un ragazzo di 28 anni è morto in uno scontro a colpi d’arma da fuoco a Milano: gli spari in via Giuseppe Impastato, in zona Rogoredo, sarebbero partiti da agenti di polizia in borghese, intervenuti dopo che il giovane si sarebbe avvicinato brandendo una pistola. L’identità precisa della vittima, un giovane di probabile origine nordafricana, non è stata ancora confermata.

Milano, spari a Rogoredo: agenti fanno fuoco

L’episodio ha avuto luogo in via Giuseppe Impastato, nel quartiere Rogoredo a Milano, nel pomeriggio di lunedì 26 gennaio.

Intorno alle 18, un uomo di 28 anni è morto dopo essere stato raggiunto da spari esplosi da agenti di polizia, intervenuti quando l’individuo si sarebbe avvicinato loro in possesso di una pistola.

Com’è morto il 28enne

Sul luogo del ritrovamento sono giunti anche gli esperti della Polizia Scientifica per i rilievi necessari. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima sarebbe un giovane presumibilmente di origine nordafricana, di circa vent’anni.

L’uomo si sarebbe avvicinato armato a una pattuglia della polizia in borghese, presente nella zona spesso indicata come luogo di spaccio, attirando l’attenzione anche di una Volante di passaggio.

Alla vista dell’arma, gli agenti avrebbero fatto fuoco e il ragazzo sarebbe caduto per le ferite riportate, morendo subito dopo gli spari nonostante l’intervento dei sanitari del 118.

Vani i soccorsi

Le operazioni di soccorso sono scattate subito, ma i medici non hanno potuto fare nulla per salvare il ragazzo. La vittima al momento non è ancora stata identificata ufficialmente dalle autorità.

La dinamica resta al vaglio degli inquirenti, che stanno raccogliendo elementi per ricostruire con precisione i momenti immediatamente precedenti al conflitto a colpi d’arma da fuoco.

Rogoredo, area periferica sud-est della metropoli, è spesso segnalata per problemi legati alla vendita e al consumo di stupefacenti.

La pistola sarebbe una replica

Sul posto gli agenti della Questura di Milano hanno provveduto ai rilievi e all’acquisizione delle prime testimonianze, cercando di chiarire se il giovane avesse effettivamente impugnato una pistola vera o una replica e quali siano state le circostanze che hanno portato alla sua morte.

A questo proposito, come riporta il Corriere della Sera, infatti, secondo le prime analisi effettuate l’arma trovata tra le mani della vittima sarebbe in realtà proprio una riproduzione a salve di una pistola, quindi priva di proiettili veri.

Il dettaglio viene confermato anche da Il Giorno, secondo cui la pistola sarebbe stata una replica di una semiautomatica Beretta 92.

Il post di Salvini

Sul caso è intervenuto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, con un post su X. “Sono dalla parte del poliziotto, senza se e senza ma” il suo commento alla notizia.