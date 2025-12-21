Spari in strada in centro a Palermo, donna ferita a colpi di fucile e pedoni investiti dall'aggressore in fuga

Una ragazza gravemente ferita, non in pericolo di vita, e due passanti investiti. Sarebbe questo il bilancio di una sparatoria ai danni di una giovane, nella notte tra il 20 e il 21 dicembre, nel centro di Palermo. Gli investigatori sono già al lavoro per individuare l’aggressore, che sarebbe fuggito a bordo di una Smart subito dopo aver sparato e nella fuga avrebbe investito due pedoni. Al vaglio diverse ipotesi, dalla vendetta trasversale alla vittima inconsapevole da “proiettile vagante”.

Sparatoria in centro a Palermo

A riportare la notizia e a ricostruire quanto successo a Palermo è Il Giornale di Sicilia.

Intorno alle 2.30 del 21 dicembre sarebbero stati esplosi diversi colpi di fucile in piazza Nascè, punto nevralgico della movida del capoluogo siciliano.

Piazza Nascè a Palermo dove è avvenuta la sparatoria che ha provocato il ferimento di una ragazza

Secondo una primissima ricostruzione, la ragazza, una 33enne del luogo, non sarebbe stata ferita in quanto obiettivo di un presunto raid.

Si tratterebbe, piuttosto, di un ferimento da “proiettile vagante” o di vittima collaterale. Gli investigatori non escludono nessun movente.

Dato il luogo in cui è avvenuta la sparatoria, molto frequentato, ci sarebbe anche l’ipotesi di un regolamento di conti tra bande.

L’aggressore avrebbe esploso i colpi di fucile a bordo di una Smart.

La folle fuga

La ragazza ferita sarebbe stata colpita ad una spalla e trasportata in codice rosso a Villa Sofia.

La 33enne non sarebbe stata l’unica a rimanere coinvolta nella sparatoria.

L’aggressore, a bordo di una Smart, per darsi alla fuga, avrebbe dato vita ad una folle corsa, ad alta velocità, investendo due passanti.

Il precedente

Il 12 ottobre, nel cuore di Palermo, è avvenuto l’omicidio di Paolo Taormina.

L’episodio della sparatoria riaccende l’attenzione sulla movida della città siciliana.

In quell’occasione, come riporta PalermoToday, il sindaco e il prefetto avevano istituito alcune zone rosse nella città.

Nonostante il provvedimento, la sera del 18 novembre ci sarebbe stata un’aggressione in pieno centro tra sei persone.