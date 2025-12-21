Spari in Sudafrica, a Johannesburg 12 persone armate fanno almeno 9 morti: passanti colpiti a caso

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Spari nella notte nella città di Bekkersdal, a mezzora da Johannesburg, in Sudafrica: i morti sono almeno nove e dieci i feriti nell’assalto alla township, uno degli insediamenti urbani nati come aree residenziali segregate per la popolazione non bianca. La polizia ha confermato che è in corso una vasta caccia all’uomo per rintracciare i responsabili. Secondo le testimonianze, si tratterebbe di un commando composto da 12 persone.

Spari a Bekkersdal, Sudafrica

“Circa 12 sospetti sconosciuti a bordo di un minibus bianco e di una berlina argentata hanno aperto il fuoco contro i clienti della taverna ed hanno continuato a sparare a caso fuggendo dalla scena”, ha affermato la polizia in una nota.

Il bilancio preliminare era di dieci morti, poi è stato chiarito che le vittime sono nove. La strage in Sudafrica è avvenuta intorno all’una del mattino di domenica 21 dicembre.

Secondo quanto riferito, circa dodici uomini armati, arrivati a bordo di un minibus bianco e di una berlina argento, hanno aperto il fuoco contro i clienti di una taverna e contro le persone presenti nelle strade circostanti, continuando a sparare mentre si davano alla fuga.

La taverna, hanno precisato le autorità, era regolarmente autorizzata. Le unità investigative provinciali, i reparti di intelligence criminale e le squadre specializzate nella gestione delle scene del crimine sono intervenute immediatamente sul posto per raccogliere testimonianze e prove.

Tra le vittime figura anche un autista di un servizio di noleggio con conducente che si trovava all’esterno del locale. Le persone ferite sono state trasportate in ospedale.

Il precedente

L’attacco si inserisce in un contesto di crescente violenza in Sudafrica: solo poche settimane prima, uomini armati avevano fatto irruzione in una taverna non autorizzata in un ostello vicino a Pretoria, uccidendo dodici persone, tra cui un bambino di tre anni.

Criminalità in Sudafrica

Gli episodi di sparatorie di massa sono frequenti nel Paese, spesso legati a gruppi criminali o a regolamenti di conti fra cittadini. Il Sudafrica ha uno dei tassi di omicidio più alti al mondo.

Lo scorso anno il tasso di omicidi ha raggiunto il livello più alto degli ultimi 20 anni: secondo le statistiche della polizia sudafricana sui crimini del 2024, nel Paese viene uccisa una persona ogni 20 minuti.

I sudafricani sono oltre 60 milioni, dei quali circa il 9% sono Afrikaner, bianchi discendenti in prevalenza dei coloni olandesi, tedeschi e francesi.