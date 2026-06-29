Spari in un centro per ragazzi a Stade in Germania, i 5 morti sono tutti adulti: la polizia arresta 2 persone
Spari nel centro giovanile di Stade, vicino ad Amburgo, in Germania: ci sarebbero almeno 5 morti, il presunto attentatore sarebbe stato fermato
Terrore a Stade, cittadina della Bassa Sassonia vicino ad Amburgo, in Germania. I media locali riferiscono di spari in un centro per giovani che avrebbero causato almeno 5 morti, tutti adulti. Ci sarebbero diversi feriti. Sarebbero state fermate 2 persone, tra cui il presunto attentatore.
Chi sono i 5 morti
Secondo Bild e Ntv, l’attentato si sarebbe verificato intorno alle ore 13:15 di lunedì 29 giugno: i morti sarebbero tutti adulti.
Ci sarebbero anche dei feriti, ma il bilancio non sarebbe ancora chiaro.
Il centro in cui è avvento l’attacco è una struttura ospita gruppi residenziali per madri e figli.
Il comunicato della polizia di Stade
Questo il comunicato della polizia: “Nel corso delle operazioni di ricerca e di intervento avviate immediatamente, sono state arrestate due persone sospettate di essere coinvolte nell’accaduto, tra cui il presunto autore degli spari. Le indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione“.
Le forze dell’ordine chiedono comunque di evitare la zona della Dankerstrasse, dove è avvenuto l’attacco, nel frattempo sorvolata da due elicotteri.
Il messaggio di Tajani
Antonio Tajani, ministro degli Esteri, ha scritto su X di essere al lavoro per verificare l’eventuale coinvolgimento di connazionali.
Notizia in aggiornamento…