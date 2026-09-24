Spari in un quartiere a Vicenza e residenti terrorizzati: denunciato 30enne

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È scattata una denuncia per accensione ed esplosioni pericolose a Vicenza. Un cittadino egiziano di 30 anni è stato identificato e deferito all’autorità giudiziaria dopo che, nei giorni precedenti, era stato visto esplodere colpi di arma da fuoco all’esterno di un appartamento nel quartiere Villaggio del Sole. L’operazione è stata eseguita a seguito delle segnalazioni di alcuni residenti, che avevano udito chiaramente gli spari.

Le segnalazioni dei residenti e l’avvio delle indagini

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio ha avuto origine dalle testimonianze di diversi cittadini del quartiere Villaggio del Sole. Questi ultimi hanno riferito alle forze dell’ordine di aver sentito distintamente dei colpi d’arma da fuoco provenire dalle vicinanze delle loro abitazioni. I testimoni hanno anche indicato che l’autore degli spari era un soggetto di origine nordafricana, dettaglio che ha permesso agli investigatori di restringere il campo delle indagini.

Grazie alle informazioni raccolte, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Vicenza, con il supporto dell’UPGSP e delle volanti, hanno individuato l’appartamento da cui si presumeva fossero partiti gli spari. Gli operatori hanno quindi effettuato una perquisizione all’interno dell’abitazione, durante la quale è stata rinvenuta e sequestrata una pistola scacciacani. Questo ritrovamento ha confermato i sospetti degli investigatori e ha permesso di ricostruire la dinamica dei fatti.

La denuncia e le accuse

Al termine delle attività di indagine, il cittadino egiziano di 30 anni è stato denunciato in stato di libertà alla competente autorità giudiziaria per il reato di accensione ed esplosioni pericolose. La misura è stata adottata su iniziativa dell’Ufficio procedente, come specificato nel comunicato ufficiale.

IPA