Spari in una chiesa mormone a Grand Blanc nel Michigan, ci sono feriti e un incendio: la situazione

Paura nel Michigan, Usa. Un uomo ha preso di mira i fedeli della Chiesa Mormone di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni: gli spari avrebbero prodotto diversi feriti e nella struttura sarebbe scoppiato un incendio. I fatti sono in corso a Grand Blanc, una comunità distante circa 80 km da Detroit. L’assalitore sarebbe stato ucciso ma le autorità consigliano ai residenti di tenersi lontani dal luogo interessato.

Spari in una chiesa mormone

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo un comunicato del Dipartimento di Polizia di Grand Blanc, un tiratore attivo ha aperto il fuoco contro i fedeli della Chiesa mormone di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, lungo McCandlish Road, la mattina di domenica 28 settembre.

“La chiesa è in fiamme“, si legge nella nota. Per il momento non sono note le ragioni del gesto né le dinamiche dell’accaduto.

Secondo fonti dal luogo dell’accaduto, scrive la CNN, dalla chiesa in cui si sono svolti i fatti si è innalzata una colonn screZa di fumo per un incendio divampato poco dopo gli spari.

La procuratrice generale Pam Bondi fa sapere che Fbi e Atf, ovvero il Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, sono al lavoro per assistere i soccorritori.

Fedeli feriti, ci sono anche bambini

Per il momento non è dato avere un bilancio degli eventi. Il direttore dell’Fbi Kash Patel fa sapere su X che l’agenzia sta “monitorando le segnalazioni della terribile sparatoria e dell’incendio”, sottolineando inoltre che “la violenza in un luogo di culto è un atto vile e criminale“.

La CNN scrive che tra i feriti ci sarebbero bambini e che è in corso il trasferimento in ospedale di tutte le persone colpite dai proiettili.

Articolo in aggiornamento