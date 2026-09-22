Spari in una scuola superiore in Turchia, diversi studenti feriti, sospettato arrestato dopo la fuga

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Una persona non identificata ha sparato indiscriminatamente in una scuola superiore tecnica a Turgutlu, nella provincia di Mansia, non lontano da Smirne, nella Turchia occidentale. Almeno otto persone, tra cui diversi studenti, sarebbero rimaste ferite. Sul posto è accorsa la polizia. Il sospettato è inizialmente riuscito a fuggire ma è stato arrestato nelle ore successive.

Spari in una scuola superiore in Turchia

Attorno alle 8 del mattino locali, quando in Italia erano le 6, una persona ancora non identificata ha sparato indiscriminatamente davanti all’entrata della scuola tecnica superiore İnci Üzmez, nel quartiere Albayrak di Turgutlu, città di 146 mila abitanti nella provincia di Mansia, in Turchia.

Secondo quanto riporta Ntv, rete televisiva turca, almeno otto persone tra cui diversi studenti sarebbero rimaste ferite e una di loro sarebbe in condizioni critiche.

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Sul posto sono accorse le ambulanze del 112 e la polizia, quando però l’attacco alla scuola era già terminato.

Sospettato fuggito dopo l’attacco e arrestato

Le forze dell’ordine locali hanno fatto sapere che il sospettato che ha attaccato la scuola di Turgutlu a colpi di pistola è fuggito prima che la polizia potesse arrestarlo.

Le ricerche successive hanno portato al suo arresto. Al momento è ricercato all’interno della città di Turgutlu, ma le autorità non hanno ancora diffuso alcun dato sulla sua identità.

Le indagini sono iniziate immediatamente dopo l’arrivo della polizia sul posto, ha fatto sapere l’ufficio del Governatore del distretto di Turgutlu, ma al momento non sono chiare le motivazioni dell’attacco.

Rissa tra poliziotti e genitori

La notizia dell’attacco armato alla scuola di Turgutlu si è diffusa molto rapidamente in città e le famiglie degli alunni della scuola sono accorse all’istituto.

A quel punto, però, la polizia aveva già delimitato la zona per cercare possibili indizi sull’identità dell’aggressore. Gli agenti hanno quindi impedito ai genitori di accedere all’edificio.

Ne sarebbe nata una colluttazione tra agenti e genitori che volevano entrare per cercare i propri figli. La situazione è stata riportata alla calma dalla polizia.