Spari nel centro di Manhattan a New York, Shane Devon Tamura uccide Didarul Islam: l'agente è "morto da eroe"

C’è anche un agente di polizia di New York tra le quattro persone uccise da Shane Devon Tamura nella strage al grattacielo nel centro di Manhattan. Didarul Islam, 36 anni, originario del Bangladesh, era fuori servizio e lavorava come addetto alla sicurezza del grattacielo quando è stato raggiunto dai colpi esplosi dal killer. “Era un eroe“, ha detto il sindaco di New York Eric Adams.

Spari a Manhattan, un poliziotto tra le vittime

Didarul Islam, un agente di polizia di New York, è tra le quattro persone uccise nella serata di lunedì 28 luglio a Manhattan.

Secondo quanto ricostruito, è stata la prima vittima a cadere sotto i colpi sparati da Shane Devon Tamura, quando il 27enne armato di un fucile d’assalto ha fatto irruzione nel grattacielo al 345 di Park Avenue e ha aperto il fuoco.

IPA La polizia sul luogo della strage a Manhattan

Islam era fuori servizio ma indossava l’uniforme quando è stato ucciso, lavorava anche come addetto alla sicurezza del grattacielo.

Chi era Didarul Islam

Didarul Islam aveva 36 anni ed era immigrato negli Stati Uniti dal Bangladesh. Lascia due figli piccoli e la moglie, incinta del loro terzo figlio.

Negli ultimi anni, riporta la Cnn, aveva prestato servizi nel 47° distretto della polizia di New York, nel Bronx.

“L’agente di polizia Didarul Islam ha rappresentato il meglio del nostro dipartimento”, si legge sul profilo su X del Dipartimento di Polizia di New York.

“Stava proteggendo i newyorkesi dal pericolo quando la sua vita è stata tragicamente stroncata oggi. Ci uniamo in preghiera in questo momento di dolore incomprensibile. Onoreremo per sempre la sua eredità”.

Agente “morto da eroe”

“Stava facendo il lavoro che gli avevamo chiesto di fare”, ha detto il capo della polizia di New York, Jessica Tisch, in conferenza stampa.

Islam è stato ucciso “indossando un’uniforme che rappresentava la promessa fatta a questa città”. “È morto come ha vissuto, da eroe“, ha detto Tisch.

“Rappresentava il meglio di New York, un immigrato dal Bangladesh che indossava un’uniforme per proteggerci e servirci tutti”, ha scritto su X il sindaco di New York, Eric Adams.

Quando i poliziotti vanno al lavoro ogni giorno, “le loro famiglie pregano che una giornata come questa non accada mai. Saremo al loro fianco in ogni fase del percorso”, ha aggiunto.

“Era un eroe, proteggeva i newyorkesi”, ha poi detto Adams in conferenza stampa, dopo aver incontrato la famiglia di Islam.

“Incarna l’essenza di questa città. È un vero newyorkese, non solo per l’uniforme che indossava”.