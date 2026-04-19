Spari nella discoteca Divinae Follie a Bisceglie (Bari), ucciso un 43enne mentre il locale era pieno di gente

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Un uomo di 43 anni, Filippo Scavo, è morto nella notte tra sabato 18 e domenica 19 aprile dopo essere stato raggiunto da colpi di pistola all’interno della discoteca Divinae Follie di Bisceglie, a nord di Bari. La vittima è stata sorpresa alle spalle, mentre il locale era pieno di persone. Immediati i soccorsi. L’uomo è però deceduto poco dopo il suo arrivo al Pronto Soccorso dell’ospedale di Bisceglie intorno alle 4:40.

Filippo Scavo ucciso a colpi di pistola, cosa è successo

All’arrivo del 118, Filippo Scavo presentava una gravissima ferita alla base del collo. Gli spari hanno scatenato il panico tra i presenti, i quali hanno provocato il caos generale mentre cercavano riparo e una via di fuga per non essere colpiti.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, mentre proseguono le indagini coordinate dalla Procura di Trani.

Secondo alcune testimonianze, l’antefatto del delitto sarebbe stata una lite tra due gruppi di persone. A un certo punto, l’omicida sarebbe uscito dal locale passando da un’uscita di emergenza per evitare il metal detector e sarebbe poi rientrato con l’arma con cui poi ha fatto fuoco.

Non è la prima volta che il Divinae Follie si rivela teatro di episodi violenti: nel novembre 2021 un 26enne barese fu accoltellato al culmine di una lite, provocata dall’aggressore che importunò una ragazza.

Chi era la vittima

Filippo Scavo era originario di Carbonara, un altro Comune in provincia di Bari. Secondo gli investigatori, il 43enne aveva precedenti penali.

L’uomo era giunto in ospedale già in arresto cardiaco. Inutili i tentativi di rianimazione.