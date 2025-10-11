Spari nella piazza del mercato di Giessen in Germania, ci sono feriti: è caccia a un uomo in fuga

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Paura in Germania: un uomo ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nella piazza del mercato di Giessen, 50 km a nord di Francoforte. Secondo le prime indiscrezioni gli spari avrebbero raggiunto alcune persone che sarebbero rimaste ferite. Le autorità tedesche hanno aperto la caccia all’uomo. L’assalitore, infatti, si sarebbe dato alla fuga.

Spari nella piazza del mercato in Germania

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le indiscrezioni raccolte da Bild almeno tre persone sarebbero rimaste ferite a Giessen, nell’Assia Centrale, dove un uomo ha aperto il fuoco contro i passanti nella piazza del mercato. I fatti si sono consumati alle 15:10 di sabato 11 ottobre.

Un portavoce della polizia ha riferito al quotidiano tedesco che “non ci sono morti“, ma per il momento non si hanno notizie sui feriti.

Getty Tre persone sono rimaste ferite a Giessen, in Germania, dopo che un uomo ha esploso alcuni colpi di pistola nella piazza del mercato. Dopo gli spari l’assalitore si è dato alla fuga

Sempre Bild scrive che dai primi rilievi emerge che l’arma usata per l’assalto potrebbe essere una pistola di tipo revolver. Gli agenti della polizia tedesca intervenuti sul posto hanno interdetto l’accesso alla piazza al pubblico.

Non sono ancora noti, al momento, i dettagli dell’evento né le motivazioni che hanno spinto l’assalitore a commettere il gesto.

A Giessen è caccia all’uomo

Come anticipato, l’aggressore si è dato alla macchia. Secondo le autorità, come riporta l’agenzia di stampa tedesca Dpa citata anche da Ansa, nonostante la fuga dell’assalitore non sarebbe in corso alcun pericolo per la popolazione.

Un portavoce della polizia ha riferito a Bild che le autorità sono al lavoro “con tutte le forze” per la cattura dell’uomo.

Spari anche negli Stati Uniti

Nella stessa data un fatto analogo, ma di portata ben più grave, ha interessato gli Stati Uniti. A Leland, nello Stato del Mississippi, dopo una partita di football una pioggia di piombo ha ucciso quattro persone.

Altre 12 sono rimaste ferite. Le indagini per individuare il responsabile sono ancora in corso e per il momento non ci sono arresti né è dato conoscere con chiarezza le dinamiche del tragico evento.