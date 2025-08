Spari nella base militare di Fort Stewart in Georgia, ci sono persone ferite: le prime indiscrezioni

Sono attimi di panico in Georgia, dove un tiratore non ancora identificato avrebbe aperto il fuoco ferendo almeno 7 persone fuori dalla base militare di Fort Stewart. Per il momento l’attentatore risulta ancora attivo ma, secondo le ultime indiscrezioni da fonti della polizia, non sarebbe più una minaccia. Le operazioni sono in corso.

Spari in una base militare

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo Cnbc mercoledì 6 agosto presso la base militare di Fort Stewart, in Georgia, un tiratore solitario avrebbe aperto il fuoco contro alcuni uomini in divisa. Secondo le prime indiscrezioni almeno cinque militari – sette, secondo altre fonti – sarebbero rimasti feriti.

Le tensioni si sarebbero protratte per diversi minuti. Non è dato conoscere, per il momento, i motivi dell’attacco armato. Una timeline pubblicata da Cnn indica che le prime esplosioni sono iniziate intorno alle 10:56 ora locale, quando a Fort Stewart sono stati preclusi tutti gli accessi.

Per motivi di sicurezza per alcune scuole della contea di Liberty è stato disposto il lockdown, una misura adottata anche dalla stessa base militare dove – secondo Ansa – risiedono almeno 10mila persone tra membri dell’esercito, rispettive famiglie e altre personalità dello staff.

Cinque militari feriti in Georgia

Secondo un comunicato pubblicato sui social dallo staff della base di Fort Stewart, almeno cinque militari sono rimasti feriti dalle esplosioni dell’active shooter.

I feriti, secondo la nota, “sono stati curati sul posto e trasferiti al Winn Army Community Hospital per ulteriori cure”. I sanitari sono giunti sul posto alle 11:09 ora locale. Non è chiaro se ci siano anche morti. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è stato subito messo al corrente dell’accaduto e la Casa Bianca sta seguendo la vicenda. Lo ha fatto sapere su X l’assistente Karoline Leavitt.

L’attentatore è stato arrestato

Secondo una nota pubblicata dall’account Fort Stewart Hunter Army Airfield l’attentatore sarebbe stato arrestato. Non si hanno ancora notizie sulla sua identità e sull’età.

Alle 12:10 il blocco agli accessi presso la base militare e il lockdown disposto alle scuole sono stati interrotti. Appresa la notizia su quanto stava accadendo nella contea di Liberty il governatore della Georgia, Raphael Warnock, ha scritto su X:

Sto monitorando da vicino la situazione e mi unisco a tutta la Georgia mentre preghiamo per la sicurezza dei nostri militari, del personale e delle loro famiglie.