Spari sul campo da calcio in Messico a Loma de Flores dopo la partita, almeno 11 morti: ferito un bambino

In Messico, a Loma de Flores (Salamanca), degli uomini armati hanno aperto il fuoco su un campo da calcio dopo una partita: gli spari hanno causato 11 morti e 12 feriti, tra cui un bambino. Il Comune conferma il bilancio e avvia le ricerche dei responsabili, la Procura indaga. Segnalato anche il ritrovamento di sacchi con resti umani nella stessa città.

Spari a Loma de Flores (Messico), morti e feriti dopo la partita di calcio

Un attacco armato ha colpito un campo da calcio nella comunità di Loma de Flores, nel municipio di Salamanca, nello Stato messicano di Guanajuato. Secondo le autorità locali, gli uomini armati sono arrivati al termine della partita, mentre i presenti erano ancora sul posto.

Il bilancio diffuso dal Comune di Salamanca parla di 11 morti e 12 feriti. Nella nota viene precisato: “È stata confermata la morte di 11 persone, 10 delle quali sono morte sul posto e un’altra mentre riceveva cure mediche in ospedale”. Le autorità aggiungono: “12 persone sono rimaste ferite a causa degli spari e stanno ricevendo cure mediche”.

Tra i feriti ci sono anche una donna e un bambino, secondo quanto riferito dal presidente municipale César Prieto. La procura statale ha annunciato l’avvio di un’indagine e, nell’area, è stato rafforzato il dispositivo di sicurezza con forze locali e federali.

Le indagini su quanto accaduto

Il Comune di Salamanca ha comunicato di aver avviato un’operazione per individuare i responsabili dell’aggressione. Le autorità locali hanno confermato che le ricerche sono in corso, senza indicare al momento arresti o identificazioni.

Guanajuato è indicato dalle agenzie come uno degli Stati più colpiti dalla violenza legata alla criminalità organizzata. Le ricostruzioni citano la presenza di gruppi che si contendono aree e traffici, con episodi ricorrenti in diverse città dello Stato, che è anche un polo industriale e turistico.

Il presidente municipale Prieto ha collegato l’attacco alla situazione generale di Salamanca e dell’intero Guanajuato, definendola una “ondata di violenza” e chiedendo sostegno alle autorità federali e statali.

Il ritrovamento dei resti umani

L’attacco nel campo da calcio arriva a poche ore da un altro episodio segnalato nella stessa città. Le autorità locali, secondo le agenzie, riferiscono che nella serata precedente sono stati trovati quattro sacchi contenenti resti umani abbandonati a Salamanca.

Il collegamento tra i due fatti non viene indicato nelle comunicazioni ufficiali ad ora disponibili, ma la coincidenza temporale è stata più volte sottolineata dalle testate locali.

L’amministrazione municipale ha confermato il coordinamento con le forze di sicurezza presenti sul territorio, che nelle prossime ore condurranno gli accertamenti investigativi e le verifiche su quanto accaduto.