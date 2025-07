Spari sulla folla a Chicago al ristorante, morti e feriti dopo la festa del rapper: killer in fuga su un'auto

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Sparatoria a Chicago. Grave il bilancio delle vittime: 4 morti e 14 feriti. È accaduto in un ristorante a River North, quando un veicolo è passato di fronte il locale e ha aperto il fuoco. Nel locale c’era appena stato il concerto di un rapper locale. Il killer è in fuga.

Sparatoria a Chicago

Nella notte tra il 2 e il 3 luglio 2025 si è verificata una sparatoria a Chicago, nel quartiere River North. La persona a bordo del veicolo scuro, un grande SUV, ha scelto di passare di fronte al ristorante e locale notturno verso le 11:00 di sera.

Proprio in quel momento, alcune persone stavano uscendo dal locale, dove si era da poco concluso il concerto di un rapper locale. Dai giornali locali, si apprende che il locale potrebbe essere tanto un ristorante quanto una discoteca. Non è ancora stato chiarito.

Getty Images Resti della sparatoria fuori dalla discoteca

Nella sparatoria sono rimaste coinvolte decine di persone, tra uomini e donne. La città si trova ora ad affrontare una caccia al killer, perché l’uomo è riuscito a darsi alla fuga.

Il bilancio delle vittime

Al momento il bilancio delle vittime è grave, ma potrebbe purtroppo peggiorare. Sono quattro le persone uccise durante la sparatoria a Chicago, nello specifico all’altezza di West Chicago Avenue.

La folla è uscita dal concerto del rapper locale, Mello Buckzz, è stata colpita in maniera generica. Il killer al momento non sembra aver puntato qualcuno nello specifico.sono infatti state uccise persone di diverse età e sesso, tra cui due uomini di 24:25 anni e di due donne, la cui età non è stata ancora divulgata.

Diversi inoltre i feriti, circa 14 feriti con un’età compresa tra i 21 e i 32 anni. Tra questi quattro persone sono ricoverate in condizioni critiche o gravi negli ospedali locali e si teme per la loro vita.

Il messaggio del rapper

Nel corso delle ore sono sopraggiunti diversi messaggi per le vittime e i feriti, sia da parte del pastore locale che ha parlato con i media locali che dal rapper. Il pastore Donovan Price ha descritto la situazione come “la peggiore che abbia mai visto”, con le persone che cercavano di trovare i loro cari per scoprire chi era vivo e chi invece no.

I cellulari, racconta, erano stati abbandonati nel locale per via del caos generato dalla sparatoria e per questo molti non riuscivano a sentire i propri amici e parenti.

Anche il rapper Mello Buckzz, che stava lanciando il suo nuovo album, ha scritto un messaggio attraverso i social media per le vittime. Scrive: “Preghiamo per tutte le sorelle e i fratelli. Dio, per favore abbraccia ognuno di loro”. Ha poi aggiunto che si sente il peso addosso per quello che è successo e non può far altro che parlare con Dio e pregare.