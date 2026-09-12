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È stato eseguito un arresto per tentato omicidio e porto abusivo di arma da sparo a Benevento. Un giovane pregiudicato di 22 anni è stato fermato in esecuzione di un decreto della Procura locale, dopo essere stato ritenuto gravemente indiziato di aver esploso colpi d’arma da fuoco in un parco pubblico, mettendo in pericolo numerose persone, tra cui minori.

Le indagini e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un decreto di fermo nei confronti del giovane, già noto alle forze dell’ordine. L’operazione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento e ha visto impegnati gli investigatori in una complessa attività investigativa, sviluppata senza interruzioni.

L’episodio che ha scosso la comunità

L’indagine ha preso avvio da un grave episodio di violenza che ha destato forte preoccupazione tra i cittadini. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il giovane avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’interno del parco “De Mita”, un’area verde frequentata quotidianamente da famiglie, bambini e adolescenti. Durante l’azione, un altro giovane, anch’egli noto alle forze dell’ordine, è stato colpito e ha riportato ferite giudicate guaribili in 15 giorni di prognosi.

Il rischio per l’incolumità pubblica

La condotta del presunto autore ha evidenziato un elevato livello di pericolosità sociale, poiché i colpi sono stati esplosi in un luogo affollato, mettendo a rischio l’incolumità di numerose persone presenti, tra cui molti minori. Le modalità dell’azione hanno aumentato la gravità dell’episodio, facendo temere conseguenze ancora più drammatiche.

La fuga e la cattura

Dopo il fatto, il giovane si è reso irreperibile nel tentativo di sottrarsi alla cattura. Gli agenti della Squadra Mobile hanno però seguito le sue tracce fino alla provincia di Avellino, dove sono stati organizzati specifici servizi di ricerca. Le forze dell’ordine hanno effettuato diverse perquisizioni domiciliari in vari comuni dell’Irpinia, riuscendo infine a individuare e arrestare il destinatario del provvedimento nel territorio del capoluogo irpino, ponendo così fine alla sua fuga.

Il ruolo della Procura e della Polizia

La Procura della Repubblica di Benevento ha coordinato tutte le fasi dell’indagine, mentre la Squadra Mobile ha agito con tempestività e determinazione, ricostruendo rapidamente la dinamica dei fatti e individuando il responsabile. L’azione congiunta ha permesso di rispondere con efficacia a un episodio che ha profondamente scosso la comunità locale.

IPA