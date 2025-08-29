Sparisce nei boschi della Nuova Zelanda con i tre figli minorenni, primo avvistamento 4 anni dopo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La polizia della Nuova Zelanda ha diffuso un video che immortalerebbe Tom Phillips, l’uomo che nel 2021 sparì nei boschi del Paese portando con sé i tre figli minorenni a seguito di un litigio con la moglie. Phillips sarebbe stato ripreso con uno dei ragazzi mentre fa irruzione in un minimarket.

Sparisce nei boschi, avvistato quattro anni dopo

Le forze dell’ordine della regione di Waikato, in Nuova Zelanda, avrebbero individuato nelle immagini di una telecamera di sicurezza della città di Piopio Tom Phillips, sparito da quattro anni nei boschi del Paese insieme ai tre figli minorenni.

Phillips era scomparso dalla propria abitazione dopo un litigio con la moglie, portando via i figli Ember, 5 anni all’epoca, Maverick (sei anni) e Jayda (otto anni). Da allora, per quattro anni, l’uomo si sarebbe nascosto nei boschi neozelandesi.

123RF La zona in cui è stato avvistato Phillips

Negli anni sono arrivate alle autorità diverse segnalazioni da tutto il Paese, ma nessuna aveva mai portato a una pista concreta per ritrovare Phillips e i tre bambini.

Il video della polizia neozelandese

Le immagini mostrano due persone incappucciate e con il volto coperto, completamente irriconoscibili. Sono state riprese nella notte di martedì 26 agosto, mentre facevano irruzione in un minimarket della città di Piopio, 180 chilometri a sud di Auckland, su North Island.

Entrambe le persone vestono impermeabili mimetici e una di loro, probabilmente Phillips, ha una torcia elettrica sulla testa. I due stanno camminando lungo un marciapiede e si stanno preparando a fare irruzione nell’esercizio commerciale.

La polizia è convinta che le persone riprese siano Phillips e probabilmente il figlio più grande Jayda, che oggi avrebbe 12 anni. Le immagini sono state diffuse per incoraggiare le segnalazioni.

Qualcuno ha aiutato Phillips

La polizia della Nuova Zelanda ha sviluppato una teoria sul motivo per cui Phillips si sarebbe fatto individuare dopo quattro anni in cui aveva evitato centri abitati e telecamere in maniera sistematica.

Le autorità sono infatti convinte che qualcuno abbia per anni aiutato l’uomo a nascondersi nei boschi, portando a lui e ai figli cibo, indumenti e altri strumenti necessari alla sopravvivenza.

Questo aiuto sarebbe però di recente venuto meno e quindi Phillips e il figlio sarebbero stati costretti ad avvicinarsi alla città per rubare del cibo.