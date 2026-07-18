Spariscono 350 lettini da piscina a Reggio Emilia, dopo 2 anni vengono ritrovati in stabilimento in Albania

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Trecentocinquanta lettini rubati da un circolo di Reggio Emilia sarebbero ricomparsi in uno stabilimento balneare in Albania, ancora con il logo originale ben visibile del circolo Onde Chiare. Dalla struttura, nel giugno di due anni fa, erano sparite di notte centinaia di sdraio per un valore stimato superiore a 45mila euro.

Lettini spariti e ritrovati in stabilimento balneare in Albania

La vicenda è stata raccontata da Il Resto del Carlino.

Due anni dopo il furto, avvenuto nel 2024, gli stessi lettini sarebbero stati individuati sulla spiaggia di Capo Rodoni, promontorio roccioso sul mare Adriatico a nord di Durazzo.

La scoperta è stata fatta da una donna reggiana in vacanza in Albania.

Avrebbe riconosciuto il logo del circolo e ha inviato foto e informazioni ai gestori della struttura.

Da quel momento è iniziato un percorso legale per tentare di recuperare il materiale.

I lettini, però, secondo un nuovo video arrivato ai gestori, sarebbero ancora nello stabilimento albanese e in uso ai clienti.

La scoperta dei lettini rubati in Albania

Una signora di Reggio Emilia, durante una vacanza in Albania, ha notato i lettini sulla spiaggia di Capo Rodoni.

A colpirla sarebbe stato il logo Onde Chiare ancora presente sulle sdraio.

La donna ricordava la notizia del furto, avvenuto l’anno precedente, e ha deciso di scrivere ai gestori del circolo allegando alcune fotografie.

Alberto Costoli ed Enrico Cavazzoni, responsabili della struttura reggiana, hanno quindi incaricato l’avvocato Gianluca Dallari per avviare le procedure necessarie a recuperare le attrezzature.

Il valore complessivo dei lettini rubati è stato stimato in oltre 45mila euro.

Il furto era avvenuto all’inizio della stagione estiva, creando problemi organizzativi alla struttura.

La scelta di procedere per vie legali

Dopo aver ricevuto le immagini dall’Albania, i gestori hanno valutato come muoversi.

“Abbiamo anche pensato di andare là a riprenderli di persona, ma poi abbiamo deciso di seguire la via della legge”, ha spiegato Alberto Costoli.

Il legale ha quindi individuato un avvocato anche in Albania, per avviare una causa sul posto.

Secondo quanto riferito dai gestori, i lettini avrebbero dovuto essere sequestrati e messi sottochiave dalle autorità albanesi.

La situazione, però, non si sarebbe ancora risolta.

Un’altra cliente del circolo, trovandosi di recente a Durazzo, ha inviato un nuovo filmato ai gestori.

Nel video, poi pubblicato sul profilo Instagram della struttura, si vedrebbero i lettini ancora sulla spiaggia e utilizzati dai clienti dello stabilimento.

“Siamo molto arrabbiati”, ha dichiarato Alberto Costoli.

Il post social diventato virale

Per portare il caso all’attenzione pubblica, il circolo ha deciso di pubblicare la storia sui social.

Il post inizia con una frase dal tono ironico: “Ciao a tutti, se qualcuno va in vacanza a Capo Rodoni… ci saluti i nostri lettini! Sembra una battuta, invece purtroppo è tutto vero”.

Nel messaggio, i titolari raccontano il furto del giugno 2024, il valore del materiale sparito, le foto arrivate dall’Albania e il percorso fatto tra denunce, avvocati, traduzioni giurate, verifiche e spese.

“Oggi questo video, girato pochi giorni fa, mostra che quei lettini sono ancora nello stesso stabilimento balneare”, si legge nel post.

Il circolo chiede di capire “come sia possibile che un furto da 45.000 euro, con i beni individuati e documentati da oltre un anno, non abbia ancora trovato una soluzione”.