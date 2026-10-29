Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Recuperati cavi di rame sottratti alla rete ferroviaria, per un valore stimato di 4.000 euro. Il materiale è stato trovato dagli agenti in una galleria di Marcellinara, in provincia di Catanzaro, durante controlli rafforzati contro i furti svolti dal Compartimento Polizia Ferroviaria per la Calabria.

I controlli sulla rete ferroviaria

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nei giorni scorsi è stata intensificata la vigilanza sulle tratte regionali più esposte ai furti di cavi. L’attività è stata disposta nell’ambito delle operazioni ad alto impatto del Servizio Polizia Ferroviaria di Roma, con particolare attenzione alle ore serali e notturne.

Il ritrovamento nella galleria di Marcellinara

Durante i controlli, gli operatori del Posto Polfer di Catanzaro Lido hanno trovato nella galleria di Marcellinara circa 250 chilogrammi di cavi di rame, il cui valore commerciale è stato stimato in circa 4.000 euro. Il materiale era stato tolto dai propri alloggiamenti e sistemato in bobine, probabilmente per agevolarne il recupero e il trasporto.

Prevenzione e sicurezza

I controlli sono stati svolti anche per prevenire e contrastare possibili atti di sabotaggio, vandalismo e imbrattamento lungo la linea e all’interno delle gallerie. La Polizia Ferroviaria ha spiegato che le attività mirano a proteggere le infrastrutture, garantire la regolarità del servizio e aumentare la sicurezza di viaggiatori e personale ferroviario. Il dispositivo di vigilanza è stato predisposto lungo la rete regionale della Calabria, con interventi mirati nei punti considerati più esposti.

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