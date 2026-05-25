Sparo durante una rissa a Palermo in via La Lumia, ragazza 22enne ferita alla testa: non è in pericolo di vita

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Una ragazza di 22 anni è stata ferita alla testa da un colpo di arma da fuoco esploso durante una rissa avvenuta la scorsa notte nel centro di Palermo, in via La Lumia. Portata in ospedale, la giovane dovrà essere operata ma non è in pericolo di vita. In corso le indagini dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto e individuare il responsabile degli spari.

Spari durante una rissa a Palermo in via la Lumia

Momenti di panico nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 maggio nel cuore di Palermo.

Sono stati esplosi dei colpi di arma da fuoco durante una violenta rissa avvenuta attorno alle 3 di notte nella zona della movida, all’incrocio tra via Isidoro La Lumia e via Quintino Sella. Lo riporta Ansa.

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Nel caos, una ragazza di 22 anni è stata raggiunta alla testa da un proiettile vagante.

Ragazza di 22 anni ferita alla testa

Soccorsa dal personale del 118, la giovane ferita è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Villa Sofia.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. Come riporta Palermo Today, il proiettile le ha causato una frattura frontale.

La ragazza è ricoverata e verrà sottoposta nelle prossime ore a un intervento chirurgico.

Cosa è successo: le indagini

Sul luogo della rissa sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e ascoltato i presenti per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

Al vaglio degli investigatori anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che avrebbero ripreso la scena.

Secondo una prima ricostruzione, durante la rissa un giovane avrebbe estratto una pistola e sparato alcuni colpi. La ragazza si trovava a bordo di un’auto quando è stata raggiunta dal proiettile.

Repubblica riferisce che l’obiettivo degli spari potrebbe essere stato l’amico della ragazza, che era con lei in auto.

Si tratta di un giovane pregiudicato che poco prima avrebbe avuto un’accesa discussione con altri ragazzi.