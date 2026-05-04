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Un uomo di 35 anni è stato arrestato per minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale nel parco giochi Edoardo Cometti di Verbania. L’arresto è avvenuto nel tardo pomeriggio di martedì 21 aprile 2026, dopo che l’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva dato in escandescenza davanti a numerosi bambini e genitori, aggredendo anche gli agenti intervenuti per riportare la calma.

Paura in un parco a Verbania

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel parco giochi “Edoardo Cometti” di Verbania.

Gli operatori della Polizia sono intervenuti a seguito di una segnalazione al 112 N.U.E., dopo che un uomo si era reso protagonista di comportamenti molesti e aggressivi nei confronti dei presenti.

I fatti

Nel pomeriggio del 21 aprile 2026, un uomo di 35 anni, originario della provincia di Novara, ha iniziato a disturbare bambini e genitori nel parco giochi, urlando e assumendo atteggiamenti inappropriati.

Secondo quanto riferito, l’uomo sembrava essere sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. La situazione è rapidamente degenerata quando, prima dell’arrivo della volante, l’uomo è venuto alle mani con un altro passante che aveva tentato di allontanarlo dall’area giochi.

L’intervento della Polizia e l’arresto

All’arrivo degli agenti della Volante, la condotta dell’uomo si è ulteriormente aggravata. Nonostante la presenza delle forze dell’ordine, il soggetto ha continuato a insultare e minacciare gravemente gli operatori della Questura, rifiutandosi di fornire i documenti e tentando di fuggire spintonando gli agenti.

In assenza di collaborazione, gli operatori sono stati costretti ad ammanettarlo per fermare le condotte violente e garantire la prosecuzione delle attività di Polizia Giudiziaria. Durante l’arresto, l’uomo ha opposto una forte resistenza, scalciando e colpendo gli agenti.

Feriti quattro agenti: prognosi di diversi giorni

Nonostante fosse stato ammanettato, l’uomo ha continuato ad agitarsi con violenza, colpendo con calci e testate quattro operatori della Polizia di Stato.

Due agenti sono rimasti feriti e sono stati successivamente assistiti presso il locale nosocomio, dove sono stati giudicati guaribili in diversi giorni di prognosi.

Le conseguenze: arresto e obbligo di firma

L’aggressore, già pregiudicato per reati violenti e contro il patrimonio, è stato arrestato per violenze e minacce aggravate, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la convalida dell’arresto, l’uomo è stato sottoposto a misura cautelare con obbligo di firma giornaliera, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

L’arresto avvenuto nel parco giochi “Edoardo Cometti” di Verbania rappresenta un esempio di come la collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine sia fondamentale per la tutela della sicurezza pubblica. L’uomo, già noto per precedenti reati, dovrà ora rispondere delle gravi accuse di minacce, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

IPA