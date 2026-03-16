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Un autocarro in contromano sul raccordo autostradale RA08 è stato fermato dalla Polizia Stradale, scongiurando un potenziale incidente di gravi proporzioni. Il conducente, un uomo di 76 anni, è stato sanzionato e gli è stata revocata la patente, mentre il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo. L’intervento è avvenuto nella mattinata di giovedì nei pressi di Ferrara, poco dopo l’uscita di Corte Centrale, come comunicato dalle forze dell’ordine.

L’intervento tempestivo della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la mattina di giovedì una pattuglia della Sezione Polizia Stradale di Ferrara – Distaccamento di Codigoro, durante il consueto servizio di vigilanza sul raccordo autostradale RA08 Ferrara-Porto Garibaldi, ha notato un autocarro leggero che procedeva in contromano sulla carreggiata.

Gli agenti, resisi immediatamente conto del pericolo, hanno attivato il dispositivo “safety car”, utilizzando i segnali visivi e acustici del veicolo di servizio per rallentare il traffico proveniente da dietro. Questa manovra ha permesso di evitare un incidente frontale che avrebbe potuto coinvolgere i veicoli che circolavano regolarmente sulla strada.

La dinamica dell’accaduto

L’autocarro, guidato da un uomo nato nel 1947 e unico occupante del mezzo, aveva effettuato un’inversione di marcia circa 400 metri dopo l’uscita di Corte Centrale, al km 32 del raccordo. Secondo quanto dichiarato dal conducente agli agenti, l’intenzione era quella di uscire a Corte Centrale per dirigersi verso Lagosanto. Tuttavia, la manovra ha portato il veicolo a circolare in contromano sulla corsia di destra, che in quel tratto corrispondeva alla corsia di sorpasso della carreggiata opposta.

Le sanzioni e le conseguenze

A seguito dell’intervento, la Polizia Stradale ha contestato al conducente la violazione dell’articolo 176 del Codice della Strada. La sanzione prevede una multa compresa tra 2.000 euro e 8.000 euro (l’importo definitivo sarà stabilito dalla Prefettura), la revoca della patente di guida e il fermo amministrativo del veicolo per tre mesi. L’efficacia e la rapidità dell’azione degli agenti hanno evitato conseguenze che, secondo la Polizia, avrebbero potuto essere devastanti.

Le raccomandazioni della Polizia agli automobilisti

La Polizia di Stato ricorda che in caso di segnalazione di veicolo in contromano, gli utenti della strada devono prestare la massima attenzione ai messaggi sui pannelli luminosi, rallentare e, se possibile, abbandonare la carreggiata fermandosi in un’area di servizio o parcheggio. Se ciò non fosse possibile, è fondamentale rallentare e mantenere rigorosamente la destra. L’esperienza dimostra che chi guida in contromano tende spesso a utilizzare la corsia di sorpasso, convinto di trovarsi sulla propria corsia di marcia.

IPA