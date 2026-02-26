Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una donna è stata soccorsa d’urgenza a Roma dopo essere stata colta da malore sulla banchina della linea B della metropolitana Termini. L’intervento, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e ATAC, che hanno agito rapidamente per prestare aiuto e garantire la sicurezza dei viaggiatori.

Il soccorso durante l’ora di punta

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in uno dei momenti di maggiore affluenza nella metropolitana della Capitale. L’attenzione degli agenti Antonio e Luigi, appartenenti alla sezione PolMetro della Questura di Roma, è stata attirata da un assembramento insolito di persone sulla banchina della linea B a Termini.

L’intervento degli agenti e del personale ATAC

Avvicinatisi per comprendere la situazione, i poliziotti hanno trovato una donna riversa a terra e in stato di incoscienza. Da quel momento, l’azione si è svolta in modo coordinato: mentre il personale ATAC ha provveduto ad allertare il 118, Antonio e Luigi hanno delimitato l’area, creando lo spazio necessario per i primi soccorsi senza interrompere il flusso dei passeggeri.

Gestione dell’emergenza e attenzione ai familiari

L’efficace collaborazione tra ATAC e Polizia di Stato ha permesso di affrontare l’emergenza senza causare disagi al traffico metropolitano. Durante l’attesa dei soccorsi, gli operatori si sono anche presi cura del figlio della donna, che era presente e visibilmente spaventato. Gli agenti lo hanno rassicurato fino all’arrivo del personale sanitario.

Esito positivo e ritorno alla normalità

Dopo aver ricevuto le prime cure, la donna si è ripresa dal malore e ha potuto riabbracciare il proprio bambino. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze, grazie alla prontezza e alla sinergia tra le forze dell’ordine e il personale ATAC.

IPA