Spavento a Roma in metro, donna riversa a terra priva di sensi: salvata da polizia e personale ATAC
Donna colta da malore soccorsa in metro a Roma grazie all’intervento coordinato di Polizia e ATAC durante l’ora di punta.
Una donna è stata soccorsa d’urgenza a Roma dopo essere stata colta da malore sulla banchina della linea B della metropolitana Termini. L’intervento, avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra Polizia di Stato e ATAC, che hanno agito rapidamente per prestare aiuto e garantire la sicurezza dei viaggiatori.
Il soccorso durante l’ora di punta
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in uno dei momenti di maggiore affluenza nella metropolitana della Capitale. L’attenzione degli agenti Antonio e Luigi, appartenenti alla sezione PolMetro della Questura di Roma, è stata attirata da un assembramento insolito di persone sulla banchina della linea B a Termini.
L’intervento degli agenti e del personale ATAC
Avvicinatisi per comprendere la situazione, i poliziotti hanno trovato una donna riversa a terra e in stato di incoscienza. Da quel momento, l’azione si è svolta in modo coordinato: mentre il personale ATAC ha provveduto ad allertare il 118, Antonio e Luigi hanno delimitato l’area, creando lo spazio necessario per i primi soccorsi senza interrompere il flusso dei passeggeri.
Gestione dell’emergenza e attenzione ai familiari
L’efficace collaborazione tra ATAC e Polizia di Stato ha permesso di affrontare l’emergenza senza causare disagi al traffico metropolitano. Durante l’attesa dei soccorsi, gli operatori si sono anche presi cura del figlio della donna, che era presente e visibilmente spaventato. Gli agenti lo hanno rassicurato fino all’arrivo del personale sanitario.
Esito positivo e ritorno alla normalità
Dopo aver ricevuto le prime cure, la donna si è ripresa dal malore e ha potuto riabbracciare il proprio bambino. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze, grazie alla prontezza e alla sinergia tra le forze dell’ordine e il personale ATAC.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.