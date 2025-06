Specialista in furti di cavi di rame arrestato a Catania, cruciale l'intervento dei dipendenti di un cantiere

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Catania, dove un uomo di 61 anni è stato fermato per furto di cavi di rame. L’individuo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati contro il patrimonio, è stato sorpreso mentre tentava di sottrarre materiale prezioso da un cantiere ferroviario.

L’arresto nel cantiere ferroviario

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il furto è avvenuto venerdì scorso, intorno alle 13.30, all’interno del cantiere per il raddoppio ferroviario della tratta Bicocca – Catenanuova, situato in contrada Jungetto, nell’ex stazione di San Martino Piana. Gli operatori di vigilanza del cantiere hanno notato un’auto non autorizzata e hanno immediatamente allertato gli agenti della sezione Polizia Ferroviaria di Catania.

Il modus operandi del ladro

Il sospettato, un catanese di 61 anni, si era introdotto nel cantiere a bordo della sua auto, equipaggiato con vari arnesi per portare a termine il colpo. La sua presenza non è passata inosservata ai dipendenti della ditta di vigilanza, che lo hanno riconosciuto per altri analoghi furti commessi in passato.

Intervento della Polizia Ferroviaria

In pochi minuti, gli agenti della Polizia Ferroviaria sono giunti sul posto e hanno fermato l’uomo per un controllo approfondito. Dalle verifiche effettuate, è emerso che il catanese aveva già precedenti specifici per furto di cavi di rame, essendo stato denunciato lo scorso aprile per un episodio simile avvenuto in località Gerbini.

Sequestro degli attrezzi e arresto

Gli accertamenti sono stati estesi anche all’autovettura utilizzata dall’uomo per raggiungere il cantiere. All’interno del veicolo, i poliziotti hanno trovato numerosi attrezzi da taglio e scasso, tra cui una grossa cesoia trancia cavi. Il materiale rinvenuto è stato posto sotto sequestro, mentre il 61enne è stato arrestato per il reato di tentato furto di cavi di rame, ferma restando la presunzione di innocenza dell’indagato fino a condanna definitiva.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

Sentito il PM di turno, l’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura di Catania in attesa del giudizio per direttissima. Il Giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto nei confronti del 61enne la misura cautelare degli arresti domiciliari.

IPA